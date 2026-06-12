Акції відомого бренду впали на тлі інциденту на ЧС-2026 (відео)
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Кожна дрібниця на Мундіалі важлива
Акції німецького бренду спортивного одягу помітно впали після матчу чемпіонату світу-2026 з футболу Південна Корея — Чехія (2:1). Футболка чеха Павела Шульца порвалася під час боротьби із суперником.
Що потрібно знати
- Південна Корея вирвала перемогу у Чехії
- Під час матчу футболка Шульца порвалася
- Акції виробника екіпірування почали падіння
В Інтернеті жартували на тему якості екіпірування збірної Чехії. Резонанс, напевно, міг вплинути на вартість акції компанії, повідомляє "Телеграф".
Згідно з відкритими даними, наприкінці дня після матчу акції Puma почали падіння. Можливо, це пов’язано із порваною футболкою.
Додамо, що вартість гостьової футболки збірної Чехії (ЧС-2026) становить майже 100 євро (близько 5,2 тисячі грн).
Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-офф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.
Додамо, що в перший ігровий день сталося кілька скандалів, пов’язаних із Росією. Окрім того, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вивісила прапор країни-агресора на стадіоні у Мексиці.