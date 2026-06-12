Акції відомого бренду впали на тлі інциденту на ЧС-2026 (відео)

Кожна дрібниця на Мундіалі важлива

Акції німецького бренду спортивного одягу помітно впали після матчу чемпіонату світу-2026 з футболу Південна Корея — Чехія (2:1). Футболка чеха Павела Шульца порвалася під час боротьби із суперником.

Що потрібно знати

Південна Корея вирвала перемогу у Чехії

Під час матчу футболка Шульца порвалася

Акції виробника екіпірування почали падіння

В Інтернеті жартували на тему якості екіпірування збірної Чехії. Резонанс, напевно, міг вплинути на вартість акції компанії, повідомляє "Телеграф".

Згідно з відкритими даними, наприкінці дня після матчу акції Puma почали падіння. Можливо, це пов’язано із порваною футболкою.

Графік показує зміну ринкової вартості (ціни) акцій німецької компанії Puma на фондовій біржі протягом дня

Додамо, що вартість гостьової футболки збірної Чехії (ЧС-2026) становить майже 100 євро (близько 5,2 тисячі грн).

Гостьова футболка збірної Чехії/Фото: eu.puma.com

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-офф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.

Додамо, що в перший ігровий день сталося кілька скандалів, пов’язаних із Росією. Окрім того, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вивісила прапор країни-агресора на стадіоні у Мексиці.