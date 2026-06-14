Від його погляду холоне кров: суперфанат налякав усіх на ЧС-2026 (фото)

Уболівальник сильно виділяється на Мундіалі

Збірна Туреччини невдало стартувала на чемпіонаті світу з футболу-2026, програвши у першому турі групового етапу Австралії. Відомий турецький фанат "Бешикташа" Уді Неко був присутнім на трибунах.

Що потрібно знати

Туреччина програла Австралії — 0:2

На грі помітили відомого фаната

Уді також вболіває за "Бешикташ"

Суперфанат збірної Туреччини вселяє страх одним своїм виглядом. Про це повідомляє "Телеграф".

Уді прославився тим, що приходить на матчі у традиційному турецькому головному уборі (фесці) і повністю фарбує обличчя у чорний та білий (кольори "Бешикташа"). Уболівальник привертає увагу своїм грізним виглядом.

Уді Неко на ЧС-2026/Фото: Getty Images

Уді Неко на ЧС-2026/Фото: Getty Images

Уді Неко на ЧС-2026/Фото: Getty Images

Уді Неко на ЧС-2026/Фото: Getty Images

Додамо, що на ЧС-2026 турки також зіграють проти Парагваю та США. Ці ігри відбудуться 20 та 25 червня відповідно.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-офф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.