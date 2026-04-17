Холодильник пахнутиме свіжістю без жодної "хімії": копійчаний засіб, який швидко прибере сморід

Ви завжди викидали цей засіб у смітник

Неприємний запах у холодильнику — проблема, з якою стикався майже кожен. Зазвичай у хід ідуть дорогі засоби, які не завжди допомагають. Однак є спосіб, який не потребує жодної "хімії", коштує фактично нічого і при цьому може виявитися навіть ефективнішим за звичні рішення

Йдеться про використання звичайної кавової гущі. Простим, але дієвим лайфхаком поділилися на сайті Goodhousekeeping.

Метод максимально простий. Використану кавову гущу потрібно трохи підсушити, щоб вона не була вологою, після чого пересипати у відкриту ємність і поставити в холодильник на 1–2 дні. Жодних складних маніпуляцій чи додаткових засобів не потрібно.

Як це працює

Секрет у властивостях самої кави. Гуща має пористу структуру, яка працює як природний абсорбент.- вона не маскує запахи, а вбирає їх. Особливо добре цей спосіб справляється з різкими ароматами — наприклад, риби, сиру або продуктів, що почали псуватися. При цьому в холодильнику не з’являється сторонній "ароматизатор" — лише легкий нейтральний запах.

Прибирання у холодильнику. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Є і ще один маловідомий трюк, який працює за схожим принципом. Достатньо зім’яти газету або паперові рушники та залишити їх у холодильнику на ніч. Папір вбирає зайву вологу, а разом із нею й запахи, адже саме у вологому середовищі вони накопичуються найактивніше.

