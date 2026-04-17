Холодильник будет пахнуть свежестью без всякой "химии": копеечное средство, которое быстро уберет вонь

Вы всегда выбрасывали это средство в помойку

Неприятный запах в холодильнике – проблема, с которой сталкивался почти каждый. Обычно в ход идут дорогостоящие средства, которые не всегда помогают. Однако есть способ, не требующий никакой "химии", стоит фактически ничего и при этом может оказаться даже эффективнее привычных решений

Речь идет об использовании обычной кофейной гущи. Простым, но действенным лайфхаком поделились на сайте Goodhousekeeping.

Метод максимально прост. Использованную кофейную гущу нужно немного подсушить, чтобы она не была влажной, после чего пересыпать в открытую емкость и поставить в холодильник на 1–2 дня. Никаких сложных манипуляций или дополнительных средств не требуется.

Как это работает

Секрет в свойствах самого кофе. Гуща имеет пористую структуру, которая работает как природный абсорбент. Она не маскирует запахи, а впитывает их. Особенно хорошо этот способ справляется с резкими ароматами — например, рыбы, сыра или продуктов, которые начали портиться. При этом в холодильнике не появляется посторонний "ароматизатор" – лишь легкий нейтральный запах.

Уборка в холодильнике. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Есть и еще один малоизвестный трюк, работающий по схожему принципу. Достаточно смять газету или бумажные полотенца и оставить в холодильнике на ночь. Бумага впитывает лишнюю влагу, а вместе с ней и запахи, ведь именно во влажной среде они скапливаются наиболее активно.

