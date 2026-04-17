Ціни кусаються: скільки коштує навести лад на цвинтарі у 2026 році та хто робить це безкоштовно

Ціни на послуги цьогоріч стартують від 500 грн

Напередодні поминальних днів в Україні традиційно зростає попит на послуги з прибирання могил. Люди, які не мають змоги самостійно доглянути місця поховань рідних, дедалі частіше звертаються до спеціалізованих сервісів або приватних виконавців.

Про це йдеться, зокрема, у сюжеті ТСН. За даними ритуальних служб і оголошень, ціни на такі послуги можуть суттєво відрізнятися залежно від міста та обсягу робіт.

У середньому разове прибирання могили коштує від 500 до 2000 гривень, а в окремих випадках — ще дорожче. Наприклад, базове прибирання у великих містах стартує приблизно від 1000 грн, тоді як комплексні послуги можуть сягати 1500 грн і більше. У вартість зазвичай входить прибирання сміття, прополювання бур’янів, миття пам’ятника та впорядкування території.

Окрім професійних компаній, активно працюють і звичайні люди, які пропонують такі послуги за оплату. Для багатьох це сезонний підробіток, особливо напередодні поминальних днів, коли попит різко зростає.

Втім, є й інші історії — про тих, хто робить це безкоштовно. У місті Сміла місцева жителька Вікторія самостійно прибирає покинуті могили. Вона звертає увагу на ті місця, куди роками ніхто не приходить, і добровільно наводить там лад — без будь-якої оплати.

Як розповідається в сюжеті ТСН, для Вікторії це не просто допомога, а й спосіб знайти внутрішній спокій. За її словами, саме під час такої роботи вона "відпочиває від новин" і відчуває тишу, якої бракує в повсякденному житті. Відомо також, що її чоловік — військовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити на цвинтар у поминальні дні. Бережіть себе та пам'ять про предків.