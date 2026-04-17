Цены кусаются: сколько стоит навести порядок на кладбище в 2026 году и кто делает это бесплатно

Цены на услуги стартуют в этом году от 500 грн

В преддверии поминальных дней в Украине традиционно растет спрос на услуги по уборке могил. Люди, не имеющие возможности самостоятельно ухаживать за местами захоронений родных, все чаще обращаются к специализированным сервисам или частным исполнителям.

Об этом говорится, в частности, в сюжете ТСН. По данным ритуальных служб и объявлений, цены на такие услуги могут существенно отличаться в зависимости от города и объема работ.

В среднем разовая уборка могилы стоит от 500 до 2000 гривен, а в отдельных случаях еще дороже. К примеру, базовая уборка в крупных городах стартует примерно от 1000 грн, тогда как комплексные услуги могут достигать 1500 грн и более. В стоимость обычно входит уборка мусора, прополка сорняков, мытье памятника и благоустройство территории.

Кроме профессиональных компаний активно работают и обычные люди, предлагающие такие услуги за оплату. Для многих это сезонная подработка, особенно в преддверии поминальных дней, когда спрос резко растет.

Впрочем, есть и другие истории о тех, кто делает это бесплатно. В городе Смела местная жительница Виктория самостоятельно убирает заброшенные могилы. Она обращает внимание на те места, куда годами никто не приходит, и добровольно наводит там порядок без какой-либо оплаты.

Как рассказывается в сюжете ТСН, для Виктории это не просто помощь, но и способ обрести внутреннее спокойствие. По ее словам, именно во время такой работы она "отдыхает от новостей" и чувствует тишину, которой не хватает в повседневной жизни. Известно также, что ее муж военный.

