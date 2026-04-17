Викидати не можна? Що робити з освяченою паскою і яйцями після Великодня

Розповідаємо, як правильно утилізувати продукти без шкоди для природи

Великдень — час радості та духовного оновлення, проте після свята перед багатьма постає практичне і водночас делікатне питання: як правильно вчинити із залишками освячених страв?

Традиційні паски та крашанки – це не просто їжа, а символи, до яких християни ставляться з особливою повагою. Крім того, спосіб утилізації цих залишків має серйозні наслідки для екології. Детальніше розповідає "Телеграф".

Екологічна проблема

За даними Державної екологічної інспекції, після великодніх свят обсяг побутових відходів в Україні збільшується на 15-20%. На звалища масово потрапляють пластикові обгортки, залишки їжі, квіти та одноразовий посуд — і найчастіше це без будь-якого сортування.

Їжа, освячена у церкві, вважається святинею. Викидати її у смітник разом із побутовими відходами — це не просто зневага до традицій, а й духовне упущення. Якщо у вас залишилися продукти, які вже не можна вжити, церква і народні звичаї радять:

Спалити: якщо є така можливість (наприклад, у печі), а попіл розвіяти чи закопати.

якщо є така можливість (наприклад, у печі), а попіл розвіяти чи закопати. Закопати в землю: обов’язково в "чистому", безлюдному місці, де не ходять люди та тварини (наприклад, у саду під деревом).

обов’язково в "чистому", безлюдному місці, де не ходять люди та тварини (наприклад, у саду під деревом). Віддати тваринам: якщо продукти ще свіжі та не зіпсувалися, ними можна погодувати птахів чи свійських тварин.

Це стосується і яєчної шкаралупи. Екологи наголошують: не варто викидати її бездумно. Вона легко компостується і може стати чудовим добривом для ґрунту.

Як сортувати залишки свята

Окрім їжі, після свят залишається багато декору та упаковки. Щоб не перетворювати світле свято на екологічну проблему, дотримуйтесь простих правил сортування:

Папір та картон. Паперові форми від пасок, серветки та коробки відправляйте у контейнер для макулатури чи компост. Пластик. Стрічки, плівку та упаковку сортуйте згідно з маркуванням та викидайте у відповідні контейнери. Скло та метал. Скляну тару та металеві елементи декору здавайте на перероблювання. Небезпечні відходи. Якщо ви використовували електронні лампадки, пам’ятайте, що батарейки категорично не можна викидати у спільне сміття. Вони пожежонебезпечні та токсичні, тому їх потрібно здавати у спеціальні пункти приймання вторинної сировини. Це саме стосується і несправних електроприладів.

