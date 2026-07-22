Зникне вже до 2028 року? Яка популярна професія в Україні відходить у минуле

Технології вже зараз забирають на себе частину роботи

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Одна з найпопулярніших професій в Україні вже за кілька років може стати неактуальною. Робота людей у цій сфері може дістатися штучному інтелекту.

Такий прогноз дав ШІ Gemini на запит "Телеграфа". Йдеться про операторів кол-центрів першої лінії (фахівців базової підтримки).

На думку штучного розуму, ця професія може втратити свою актуальність до 2028 року. Причина – витіснення технологіями.

"Сфера первинної клієнтської підтримки зазнає швидкого та радикального витіснення завдяки штучному інтелекту", — вважає ШІ.

Докладніше :

Сучасні голосові та текстові боти вже зараз можуть без проблем розпізнавати мову людини, контекст і навіть емоційний стан клієнта, а тому здатні вирішити більшу частину стандартних запитів до техпідтримки.

ШІ-асистент працює цілодобово без вихідних, перерв та лікарняних, обробляючи тисячі дзвінків одночасно за ціною, яка в рази нижча за зарплату та оренду офісу.

Тенденція вже простежується в українському бізнесі: великі компанії дедалі активніше замінюють свою первинну лінію дзвінків ШІ-помічниками.

Висновок: ШІ вважає, що професія необов’язково "вимре", проте класична схема "людини на телефоні з відповідями за шаблоном", найімовірніше, залишиться в минулому. Люди, додає Gemini, у такому разі залишаться на другій та третій лініях підтримки — для вирішення складніших завдань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній керуючий кількома магазинами "АТБ" розповів, чому в годину пік працює лише одна каса.