Забудьте про звичайну варильну поверхню: ця розробка збільшить вашу кухню

Європейські шеф-кухарі дали високі оцінки новому підходу.

Протягом багатьох років індукційні плити вважалися символом сучасної кухні. Вони швидко нагріваються, легко очищуються та є енергоефективнішими за традиційні електроплити. Однак на ринку з'явилася нова тенденція — так звані невидимі індукційні поверхні, які дедалі частіше рекомендують дизайнери та професійні кухарі.

Йдеться не про новий тип плити в класичному розумінні, а про технологію, що передбачає встановлення індукційної системи безпосередньо під стільницею, пише портал okdiario. У результаті на кухні не видно конфорок, позначених кіл чи звичних скляних поверхонь — зовні це виглядає як звичайна гладка стільниця.

Як працює невидима індукція

Технологія індукційного нагрівання нікуди не зникає — вона лише стає прихованою. Систему монтують під спеціальними жаростійкими поверхнями, зазвичай виготовленими із синтерованого каменю або кераміки.

Для приготування їжі достатньо поставити сумісний посуд у визначене місце та увімкнути нагрівання. Поки що такі рішення не стали масовими, але вже активно використовуються в дизайнерських кухонних проєктах, особливо там, де важливі естетика та мінімалізм.

Спосіб приготування майже не змінюється

Більше простору та легший догляд

Однією з головних переваг новинки вважають економію простору. Коли плита вимкнена, стільницю можна використовувати для нарізання продуктів, розміщення покупок або навіть як обідній стіл. Особливо це актуально для маленьких кухонь, але не менш ефектно технологія виглядає і в просторих приміщеннях з кухонними островами, які стають багатофункціональними зонами.

Ще один важливий плюс — простота догляду. Через відсутність бортиків, стиків і заглиблень бруду просто ніде накопичуватися. Після приготування достатньо протерти поверхню вологою серветкою. Крім того, матеріали таких стільниць стійкі до подряпин, високих температур і дрібних механічних пошкоджень.

Є один суттєвий мінус

Попри футуристичний вигляд, спосіб приготування майже не змінюється. Як і звичайна індукція, система працює лише з відповідним посудом, а тепло утворюється безпосередньо в його основі.

Головною перешкодою для масового поширення технології поки що залишається ціна. Поєднання преміальної стільниці та вбудованої індукційної системи суттєво збільшує вартість кухні. Втім, експерти нагадують, що свого часу індукційні плити також вважалися дорогим і нішевим рішенням, але згодом стали звичним елементом більшості сучасних осель.

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