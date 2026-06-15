Знак швидкого миру? У мережі обговорюють пророцтво про пожежу у Києво-Печерській лаврі

Українці згадали забуте пророцтво ворожки із соцмереж

Після удару росіян Києво-Печерською лаврою українці згадали, що ворожка нібито передбачала закінчення війни після пожежі в цій православній обителі.

Українці масово обговорюють оптимістичне пророцтво у мережі.

"Згадала слова ворожки з ТікТока, про те, як Лавра горітиме і після цього війна закінчиться", — написала в Threads Ангеліна Король.

На що отримала відповідь: "ЗСУ жахне по Кремлем та Москві точково, мабуть. От і закінчиться".

"І я це згадала, але тоді не вірила. І ще доповнення – у Лаврі поховано засновника Москви Долгорукого", – зазначила інша українка.

Інтернет-користувачі розповіли про інші пророцтва. Наприклад, що Київ вистоїть, доки стоятиме Лавра.

Також писали, що нібито Олена Бюн давно говорила про те, що перед закінченням війни горітиме храм. При цьому закінчення може тривати пів року і більше. Водночас це знак, що війна наближається до кінця.

У коментарях нагадали, що ворожка з ТікТоку передбачала розвал Росії. А хтось поділився думкою, що після Маріуполя на росіян уже мав упасти астероїд.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на запитання журналістки, що він сказав би Путіну після цієї атаки, відповів: "Ми ще скажемо".