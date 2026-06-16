Мало не стала жертвою жаб у шлюбний період: рідкісну тваринку врятували на Закарпатті (фото)

Зазвичай таке явище зустрічається навесні та на початку літа

На Закарпатті українка стала свідком дивної ситуації з жабами. Вони повністю обліпили відомого земноводного та намагались ніби задушити.

Про це жінка розповіла у Threads. За її словами, таке явище вона бачила вперше, тому врятувала тритона.

"Ми знайшли тритона карпатського, якого душила купа жаб. Не поняли чого це вони. Відлякали їх, тритон вплив", — йдеться у повідомленні.

На фото видно, що жаби напали на рідкісного карпатського тритона. Однак під купою жаб добре проглядаються яскраві жовті плями, які характерні для вогняної саламандри.

Жаби напали на тритона

Що відомо про саламандру та чому жаби нападають на неї

Саламандра вогняна — це найбільша хвостата земноводна тварина в Україні. Вона отруйна, тому займати її не можна. Загальна довжина дорослих тварин досягає 150–250 мм. У земноводних цього виду масивні голова і тулуб, круглий у поперечному розтині хвіст. Очі великі, позаду них розміщені опукло-довгасті отруйні залози — паротиди. Отрута шкірних залоз плямистої саламандри діє на нервову систему і є доволі токсичною для ссавців.

Вогняна саламандра

Карпатський тритон — це невеликий ендемічний вид хвостатих земноводних, який зустрічається виключно в Карпатських горах. Ця амфібія веде прихований спосіб життя, є важливою частиною гірської екосистеми та занесена до Червоної книги України.

Карпатський тритон

Зазвичай жаби можуть нападати на тритонів чи саламандру через харчовий інстинкт або помилку під час шлюбного періоду. Навесні та на початку літа у жаб починається шлюбний період. Самці стають дуже збудженими, тому можуть переплутати тритона з самицею. Цікаво, що шкіра тритонів та саламандр виділяє отруйний слиз для захисту, тому поїдання тритона може закінчитися смертю для самої жаби.

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