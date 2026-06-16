Чуть не стало жертвой лягушек в брачный период: редкое животное спасли на Закарпатье (фото)
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Обычно такое явление встречается весной и в начале лета
В Закарпатье украинка стала свидетелем странной ситуации с лягушками. Они полностью облепили известного земноводного и пытались задушить.
Об этом женщина рассказала в Threads. По ее словам, такое явление она увидела впервые, потому спасла тритона.
"Мы нашли тритона карпатского, которого душила куча лягушек. Не поняли, чего это они. Отпугнули их, тритон уплыл", — говорится в сообщении.
На фото видно, что лягушки напали на редкого карпатского тритона. Однако под кучей лягушек хорошо просматриваются яркие желтые пятна, характерные для огненной саламандры.
Почему лягушки нападают на тритонов
Саламандра огненная — это самое большое хвостатое земноводное животное в Украине. Она ядовита, поэтому трогать ее нельзя. Общая длина взрослых животных достигает 150-250 мм. У земноводных этого вида массивны голова и туловище, круглый в поперечном сечении хвост. Глаза большие, за ними расположены выпукло-продолговатые ядовитые железы — паротиды. Яд кожных желез пятнистой саламандры действует на нервную систему и достаточно токсичным для млекопитающих.
Карпатский тритон – это небольшой эндемичный вид хвостатых земноводных, который встречается исключительно в Карпатских горах. Эта амфибия ведет скрытый образ жизни, является важной частью горной экосистемы и занесена в Красную книгу Украины.
Обычно лягушки могут нападать на тритонов или саламандру из-за пищевого инстинкта или ошибки во время брачного периода. Весной и в начале лета у лягушек начинается брачный период. Самцы становятся очень возбужденными, поэтому могут перепутать тритона с самкой. Интересно, что кожа тритонов и саламандр выделяет ядовитую слизь для защиты, поэтому поедание тритона может закончиться смертью для самой лягушки.
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