Чуть не стало жертвой лягушек в брачный период: редкое животное спасли на Закарпатье (фото)

Обычно такое явление встречается весной и в начале лета

В Закарпатье украинка стала свидетелем странной ситуации с лягушками. Они полностью облепили известного земноводного и пытались задушить.

Об этом женщина рассказала в Threads. По ее словам, такое явление она увидела впервые, потому спасла тритона.

"Мы нашли тритона карпатского, которого душила куча лягушек. Не поняли, чего это они. Отпугнули их, тритон уплыл", — говорится в сообщении.

На фото видно, что лягушки напали на редкого карпатского тритона. Однако под кучей лягушек хорошо просматриваются яркие желтые пятна, характерные для огненной саламандры.

Лягушки напали на тритона

Почему лягушки нападают на тритонов

Саламандра огненная — это самое большое хвостатое земноводное животное в Украине. Она ядовита, поэтому трогать ее нельзя. Общая длина взрослых животных достигает 150-250 мм. У земноводных этого вида массивны голова и туловище, круглый в поперечном сечении хвост. Глаза большие, за ними расположены выпукло-продолговатые ядовитые железы — паротиды. Яд кожных желез пятнистой саламандры действует на нервную систему и достаточно токсичным для млекопитающих.

Огненная саламандра

Карпатский тритон – это небольшой эндемичный вид хвостатых земноводных, который встречается исключительно в Карпатских горах. Эта амфибия ведет скрытый образ жизни, является важной частью горной экосистемы и занесена в Красную книгу Украины.

Карпатский тритон

Обычно лягушки могут нападать на тритонов или саламандру из-за пищевого инстинкта или ошибки во время брачного периода. Весной и в начале лета у лягушек начинается брачный период. Самцы становятся очень возбужденными, поэтому могут перепутать тритона с самкой. Интересно, что кожа тритонов и саламандр выделяет ядовитую слизь для защиты, поэтому поедание тритона может закончиться смертью для самой лягушки.

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