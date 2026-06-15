Майже не залишилось в Україні. Як виглядає рідкісна риба, яку піймав рибалка (фото)

Цей вид зустрічається переважно в річках

Українка показала в мережі, яку рідкісну рибу піймав її батько. Виявилось, що цей вид занесено до Червоної книги.

Про це дівчина розповіла у Threads. Вона також опублікувала фото риби, розміри якої вражають.

Адже як видно на кадрах, улов досить невеликий, але має цікаву форму та відтінок луски. Здається, що риба переливається срібним кольором. За словами авторки, тато піймав харіуса. Де саме чоловіку вдалось спіймати таку рідкісну рибу — невідомо.

Харіус в Україні

Харіус в Україні

Для довідки

Харіус — це цінна прісноводна риба родини лососевих. Відрізняється видовженим тілом та великим, яскраво забарвленим спинним плавцем. В Україні мешкає виключно у гірських річках Карпат (басейни Тиси, Прута та Дністра) і занесена до Червоної книги України як зникаючий вид.

Харіус має сріблясті боки з оливковим відтінком, невеликі чорні цятки на тілі, і великий вітрилоподібний спинний плавець. Хвостовий і анальний плавники дорослих риб бордові. На спинному плавці добре помітні кілька горизонтальних рядів округлих або видовжених у вертикальному напрямку плям червонуватого кольору з бірюзовим або фіолетовим відтінком.

Харіус європейський

Зазвичай харіус досягає 20–40 см завдовжки та важить 300–600 г. Мешкає цей вид у чистих, холодних та прозорих річках зі швидкою течією і кам'янистим дном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві рибалка спіймав рідкісну червонокнижну здобич. Проте за вилов цих видів риб в Україні передбачене покарання у вигляді штрафу в десятки тисяч гривень та навіть в'язниця.