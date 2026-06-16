Ваша посылка пришла на "Новую почту", но забрать ее не получится: причина из неприятных

Строгое правило "Новой почты", о котором часто забывают

Посылка может уже ждать в отделении "Новой почты", но забрать её удается не всегда сразу. Она может оставаться там дольше, а впоследствии это приводит к дополнительным расходам, про которые много кто может забыть.

Как объяснили в "Новой почте", бесплатный срок хранения ограничен: обычно это до 7 дней, а для крупногабаритных отправлений — до 3 дней. По истечении этого периода начинает начисляться ежедневная плата за хранение.

Размер оплаты зависит от тяжести и габаритов посылки. Например, за небольшие отправления это может быть около 15 гривен в сутки, более крупные — до 150 гривен. Если посылка остается в отделении длительное время, сумма может существенно увеличиться.

Сколько стоит сутки хранения отправки на "Новой почте". Фото: "Новая почта"

Максимальный срок хранения составляет 30 дней. После этого отправка становится невостребованной и может подлежать утилизации компанией, а все расходы по доставке и хранению могут быть начислены дополнительно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как одна ошибка при отправке посылок может существенно ударить по кошельку. Украинцам дали совет.