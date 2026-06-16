Скинув гроші "на каву" і йому заблокували платіж: що не варто писати у призначенні, щоб не втрапити в халепу

Блокування можна уникнути

Навіть звичайні побутові перекази грошей між громадянами сьогодні проходять через суворий контроль банківських систем автоматизованого фінансового моніторингу. Звичка жартувати або використовувати нечіткі формулювання у графі "Призначення платежу" може обернутися раптовим замороженням коштів та блокуванням картки.

Про це пише liga.net.

Жарти та двозначність

Фінансові установи закликають клієнтів повністю відмовитися від гумору під час підписання транзакцій. Будь-які фрази на кшталт "на темні справи", "за крипту", "відмивання грошей" чи навіть безневинні на перший погляд "на каву", "на пиво" автоматично розцінюються роботом як підозріла активність. Штучний інтелект банку не розуміє сарказму: він бачить маркер потенційно нелегальної операції й миттєво блокує транзакцію до з'ясування обставин.

Переведення коштів

Пастка комерційного призначення

Найбільш поширеною помилкою фізосіб є використання комерційних маркерів у приватних переказах. Якщо ви надсилаєте гроші звичайній людині (не ФОПу і не компанії) та пишете у коментарі:

"Оплата за товар"

"За послуги"

"Оплата за консультацію"

Для банку та податкової це прямий сигнал про те, що отримувач веде незареєстровану підприємницьку діяльність і приховує доходи. Система заблокує таку операцію, а отримувачу доведеться доводити, що це не комерція.

"Повернення боргу" — де криється небезпека

Формулювання "повернення боргу" або "повернення коштів за розпискою" є абсолютно легальним і нейтральним. Юридично такі гроші не є прибутком і не мають оподатковуватися. Проте небезпека виникає тоді, коли таких транзакцій стає забагато.

Якщо на вашу картку регулярно надходять численні дрібні перекази з коментарем "повернення боргу" від десятків різних людей, банківський фінмоніторинг запідозрить вас у наданні фінансових послуг (кредитуванні населення) без відповідної ліцензії. Результат — блокування рахунку.

Нечіткі фрази, що викликають запитання

Слова "на лікування" або "на продукти" також перебувають у зоні ризику. Банківські аналітики не бачать за ними чіткої економічної суті, якщо суми не відповідають стандартному профілю клієнта, а податкові органи згодом можуть трактувати ці надходження як приховані доходи, які підлягають оподаткуванню.

Як правильно підписувати платежі, щоб уникнути блокувань

Для безпечного переказу коштів експерти радять дотримуватися правил фінансової гігієни та використовувати виключно чіткі й нейтральні формулювання:

"Допомога родині" або "Переказ родичу на побутові потреби"

або "Подарунок" (наприклад, на день народження)

(наприклад, на день народження) "Особистий переказ"

"Спільна оплата вечері" чи "Розрахунок за спільні покупки" (якщо ви скидаєтеся грошима з друзями чи колегами).

Головне правило — призначення має чітко відображати реальну побутову суть переказу без комерційного підтексту.

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