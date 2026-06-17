Касирка "АТБ" розповіла, як покупці залицяються до працівників і пояснила, що не можна робити

Як правильно віддячити касирам за роботу

Часом у супермаркетах покупці не лише роблять покупки, а й намагаються висловити симпатію працівникам. Втім, як виявилося, робити це слід правильно, інакше замість доброї справи ви ризикуєте завдати персоналу зайвих проблем.

Детальніше про це у коментарях на Reddit розповіла колишня касирка мережі "АТБ" .

На одному з форумів користувач поцікавився, чи часто до працівників магазинів залицяються покупці та чи просять у них номер телефону або контакти в соцмережах. На запитання відповіла жінка, яка зазначила, що працювала в "АТБ" ще у 2019 році. За її словами, тоді такі випадки дійсно траплялися.

"Батончики, шоколадки купували. Телефон просили", — написала вона, додавши, що зараз, імовірно, подібне відбувається значно рідше.

Інший користувач поцікавився, чи було їй приємно отримувати такі знаки уваги від покупців. У відповідь колишня працівниця пояснила, що ставилася до цього позитивно, однак реакція різних людей може відрізнятися.

"Мені було приємно, але люди різні й реагують по-різному", — зазначила вона.

Також жінка дала несподівану пораду тим, хто хоче подарувати працівнику магазину якийсь смаколик. За її словами, разом із подарунком варто залишати касовий чек.

Дякувати теж треба вміти

Причина доволі проста — у торговельних мережах діють внутрішні правила безпеки та обліку. Тому товар і чек можуть попросити офіційно зареєструвати або передати охороні для відповідного оформлення.

Навіть звичайна шоколадка чи батончик від покупця можуть викликати додаткові запитання з боку адміністрації. Наявність чека допомагає підтвердити походження товару та уникнути непорозумінь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як отримати акційний товар в "АТБ", якщо він закінчився у торговому залі.