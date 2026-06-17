Касирка "АТБ" розповіла, як покупці залицяються до працівників і пояснила, що не можна робити
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Як правильно віддячити касирам за роботу
Часом у супермаркетах покупці не лише роблять покупки, а й намагаються висловити симпатію працівникам. Втім, як виявилося, робити це слід правильно, інакше замість доброї справи ви ризикуєте завдати персоналу зайвих проблем.
Детальніше про це у коментарях на Reddit розповіла колишня касирка мережі "АТБ" .
На одному з форумів користувач поцікавився, чи часто до працівників магазинів залицяються покупці та чи просять у них номер телефону або контакти в соцмережах. На запитання відповіла жінка, яка зазначила, що працювала в "АТБ" ще у 2019 році. За її словами, тоді такі випадки дійсно траплялися.
"Батончики, шоколадки купували. Телефон просили", — написала вона, додавши, що зараз, імовірно, подібне відбувається значно рідше.
Інший користувач поцікавився, чи було їй приємно отримувати такі знаки уваги від покупців. У відповідь колишня працівниця пояснила, що ставилася до цього позитивно, однак реакція різних людей може відрізнятися.
"Мені було приємно, але люди різні й реагують по-різному", — зазначила вона.
Також жінка дала несподівану пораду тим, хто хоче подарувати працівнику магазину якийсь смаколик. За її словами, разом із подарунком варто залишати касовий чек.
Причина доволі проста — у торговельних мережах діють внутрішні правила безпеки та обліку. Тому товар і чек можуть попросити офіційно зареєструвати або передати охороні для відповідного оформлення.
Навіть звичайна шоколадка чи батончик від покупця можуть викликати додаткові запитання з боку адміністрації. Наявність чека допомагає підтвердити походження товару та уникнути непорозумінь.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як отримати акційний товар в "АТБ", якщо він закінчився у торговому залі.