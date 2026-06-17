Кассирша "АТБ" рассказала, как покупатели ухаживают за работниками и объяснила, что нельзя делать

Как правильно отблагодарить кассиров за работу

Порой в супермаркетах покупатели не только совершают покупки, но и пытаются выразить симпатию работникам. Впрочем, как оказалось, делать это следует правильно, иначе вместо хорошего дела вы рискуете создать персоналу лишние проблемы.

Детальнее об этом в комментариях на Reddit рассказала бывшая кассирша сети "АТБ".

На одном из форумов пользователь поинтересовался, часто ли за работниками магазинов ухаживают покупатели и просят ли у них номер телефона или контакты в соцсетях. На вопрос ответила женщина, отметившая, что работала в "АТБ" еще в 2019 году. По ее словам, тогда такие случаи действительно случались.

"Батончики, шоколадки покупали. Телефон просили", — написала она, добавив, что сейчас, вероятно, подобное происходит гораздо реже.

Другой пользователь поинтересовался, было ли ей приятно получать такие знаки внимания от покупателей. В ответ бывшая работница объяснила, что относилась к этому положительно, однако реакция разных людей может отличаться.

"Мне было приятно, но люди разные и реагируют по-разному", — отметила она.

Также женщина дала неожиданный совет тем, кто хочет подарить работнику магазина презент. По ее словам, вместе с подарком следует оставлять кассовый чек.

Спасибо тоже нужно уметь

Причина довольно проста – в торговых сетях действуют внутренние правила безопасности и учета. Поэтому товар и чек могут запросить официально зарегистрировать или передать охране для соответствующего оформления.

Даже обычная шоколадка или батончик от покупателя может вызвать дополнительные вопросы со стороны администрации. Наличие чека помогает подтвердить происхождение товара и избежать недоразумений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как получить акционный товар в "АТБ", если он закончился в торговом зале.