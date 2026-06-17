Акція діє, полички пусті: касирка "АТБ" розповіла, як отримати товар зі знижкою, якщо його немає у залі

Відсутність товару на полиці не завжди означає, що він повністю закінчився

Часом покупці "АТБ" стикаються із ситуацією, коли, прийшовши за товаром зі знижкою, знайти його на поличках не вдається. Втім, це не означає, що акційну позицію розкупили повністю.

Насправді, товар може бути в наявності на складі, просто працівники ще не встигли винести його у торговий зал. Про це розповіла одна з касирок мережі у відповідь на запитання користувача Reddit.

Покупець поцікавився, чи існує певний час, коли співробітники виставляють товари на полиці. Мовляв, коли він приходить до магазину, акційні позиції або вже розкуплені, або ще не винесені.

У відповідь касирка пояснила, що єдиного графіка для всіх магазинів немає. За її словами, у кожному "АТБ" організація роботи відрізняється. Приміром, на її місці роботи діє графік — година на касі, година у залі.

"Буває таке, що навіть не встигаєш вивести товар в зал, як з візка вже підходять й розбирають… Особливо якщо це акційний товар. Ви можете підійти до працівника й попросити винести товар, якщо він ще є в наявності", – написала працівниця.

Таким чином, відсутність акційного товару в залі не завжди означає, що шанс придбати його зі знижкою втрачено. Іноді достатньо просто звернутися до персоналу магазину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найбільш "бісячу" звичку покупців за версією касира "АТБ".