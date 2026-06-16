Забудьте про віник: чому іспанці відмовилися від нього при прибиранні

Компактні пристрої дозволяють підтримувати чистоту вдома без зайвих зусиль

Звичайні віники поступово втрачають популярність. У 2026 році все більше людей віддають перевагу бездротовим пилососам, які дозволяють швидко навести лад у помешканні та не витрачати багато часу на щоденне прибирання.

Як повідомляє іспанське видання Сlarin, сучасні тенденції у сфері побутової техніки дедалі більше орієнтуються на мобільність, компактність і простоту використання. Особливо це актуально для сімей із дітьми, домашніми тваринами або активним ритмом життя, де пил і бруд накопичуються значно швидше.

Головна перевага бездротових пилососів полягає в автономності: вони працюють від акумулятора, тому користувачам не потрібно шукати розетку або постійно перемикати кабель під час прибирання. Крім того, більшість моделей мають легку конструкцію та підходять для очищення підлоги, килимів, меблів і важкодоступних куточків.

Пилосос легко всмоктує пил, шерсть і сміття

Ще однією причиною популярності таких пристроїв є ефективніше прибирання. Якщо під час підмітання віником частина пилу просто переміщується з місця на місце, то пилосос одразу всмоктує дрібні частинки, шерсть і сміття.

Серед основних переваг бездротових пилососів експерти називають економію часу, менше фізичне навантаження, можливість легко прибирати у важкодоступних місцях і компактне зберігання. Також багато моделей комплектуються спеціальними насадками для збору шерсті домашніх улюбленців.

Експерти радять використовувати такі пилососи регулярно. На кухні та у вітальні, де люди перебувають найчастіше, прибирання рекомендують проводити щодня або через день. У менш відвідуваних кімнатах достатньо двох-трьох прибирань на тиждень.

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