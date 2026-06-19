Ціни рухнули майже наполовину: в "АТБ" великі знижки на сир та масло

9 позицій можна придбати за вигідною ціною

В мережі супермаркетів "АТБ" розпочалася масштабна акція зі знижками на популярні продукти харчування. Вигідні пропозиції цього тижня діють у відділах молочної продукції та сирів, де знижки на окремі позиції сягають 41%.

"Телеграф" дослідив сайт магазину "АТБ". Ми розповімо, що можна купити по акції.

Більше про знижки у матеріалі: "В "АТБ" запустили великі знижки: які товари подешевшали вдвічі".

Плавлені сири "Золотий Резерв" вагою 70 г (смаки Вершковий, Дружба та Чеддер) подешевшали на 41% — їхня ціна знизилася з 27,00 грн до 15,90 грн.

Плавлені сири Molendam трьох різних видів отримали знижку у 40% і наразі продаються за ціною 15,90 грн замість колишніх 26,50 грн.

Йогурт "Злагода" у великій упаковці вагою 0,75 кг (доступний у чотирьох смаках) знизився в ціні на 37% — тепер його вартість становить від 39,90 грн до 46,90 грн залежно від наповнювача, тоді як стара ціна коливалася в межах 63,30–74,40 грн.

М'який сир "DAS IST" Моццарелла в розсолі вагою 125 г втратив у ціні 37% — його вартість впала до 43,11 грн порівняно з минулою ціною у 68,40 грн.

Порційні вершки "Своя Лінія" (упаковка 10 штук по 10 г) подешевшали на 37% — нова ціна становить 12,90 грн замість колишніх 20,50 грн.

Сири в "АТБ". Фото - atbmarket.com

Солодковершкове масло "Фаворит" 73% жирності вагою 180 г скинуло 39% від своєї вартості — його можна придбати за 64,53 грн замість 106,20 грн.

Вершкове масло "Яготинське" жирністю 73% вагою 180 г отримало знижку у 34% — поточна акційна ціна становить 63,90 грн, тоді як стара вартість складала 96,80 грн.

Ніжний вершковий сир Hochland Almette вагою 150 г (виробництво Польща) подешевшав на 35% — тепер він коштує 59,90 грн замість базових 92,20 грн.

Напівтверді сири торгової марки SOT (зокрема Гауда та безлактозний Маасдам), а також сири твердих сортів від власної марки "Своя Лінія" стали дешевше на 30% — їхня середня вартість знизилася приблизно до 41,90 грн за 160 г порівняно з минулою ціною близько 59,90 грн.

Молочні продукти в "АТБ". Фото - atbmarket.com

Встигніть придбати ці товари. Акції діятимуть до 23 червня.

Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" продають дешево шоколад Millennium і є велика знижка на Roshen.