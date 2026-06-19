Цены рухнули почти наполовину: у "АТБ" большие скидки на сыр и масло

9 позиций можно приобрести по выгодной цене

В сети супермаркетов "АТБ" открылась масштабная акция со скидками на популярные продукты питания. Выгодные предложения на этой неделе действуют в отделах молочной продукции и сыров, где скидки на отдельные позиции составляют 41%.

"Телеграф" изучил сайт магазина "АТБ". Мы расскажем, что можно купить по акции.

Больше о скидках в материале: " В "АТБ" запустили большие скидки: какие товары подешевели вдвое ".

Плавленые сыры "Золотой Резерв" весом 70 г (вкусы Сливочный, Дружба и Чеддер) подешевели на 41% — их цена снизилась с 27,00 до 15,90 грн.

Плавленые сыры Molendam трех разных видов получили скидку в 40% и продаются по цене 15,90 грн вместо прежних 26,50 грн.

Йогурт "Согласие" в крупной упаковке весом 0,75 кг (доступен в четырех вкусах) снизился в цене на 37% — теперь его стоимость составляет от 39,90 до 46,90 грн в зависимости от наполнителя, тогда как старая цена колебалась в пределах 63,30–74,40 грн.

Мягкий сыр "DAS IST" Моццарелла в рассоле весом 125 г потерял в цене 37% — его стоимость упала до 43,11 грн по сравнению с прошлой ценой в 68,40 грн.

Порционные сливки "Своя Линия" (упаковка 10 штук по 10 г) подешевели на 37% – новая цена составляет 12,90 грн вместо прежних 20,50 грн.

Сыры в "АТБ". Фото — atbmarket.com

Сладкосливочное масло "Фаворит" 73% жирности весом 180 г сбросило 39% от своей стоимости – его можно приобрести за 64,53 грн вместо 106,20 грн.

Сливочное масло "Яготинское" жирностью 73% весом 180 г получило скидку в 34% — текущая акционная цена составляет 63,90 грн, тогда как старая стоимость составляла 96,80 грн.

Нежный сливочный сыр Hochland Almette весом 150 г (производство Польша) подешевел на 35% — теперь он стоит 59,90 вместо базовых 92,20 грн.

Полутвердые сыры торговой марки SOT (в частности, Гауда и безлактозный Маасдам), а также сыры твердых сортов от собственной марки "Своя Линия" стали дешевле на 30% — их средняя стоимость снизилась примерно до 41,90 грн за 160 г по сравнению с прошлой ценой около 59,90 грн.

Молочные продукты в "АТБ". Фото — atbmarket.com

Успейте купить эти товары. Акции пройдут до 23 июня.

Ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" продают по дешевке шоколад Millennium и есть большая скидка на Roshen.