Почнеться з Львівщини і дійде до Харківщини: Україну скоро накриє грозовий фронт

Найдовше опади протримаються на заході

В Україні зараз спостерігається нестійка погода з періодами сильних злив і гроз. Синоптики попереджають, що чергову хвилю негоди варто очікувати вже на початку наступного тижня.

За даними прогнозів Ventusky, вже 22 червня в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами, які поступово охоплюватимуть усе більше регіонів країни.

Першими під удар негоди потраплять західні області. Вже близько 6:00 ранку опади та місцями грози прогнозуються у Львівській області. Кількість опадів може сягати до 8 мм.

Грози та дощі рухатимуться із заходу країни

До 9:00 ранку дощі послабшають, але поширяться на всю Львівщину, а також зачеплять Івано-Франківську, Тернопільську, Рівненську та Волинську області. У цей час очікується до 4 мм опадів, а грози ймовірні майже повсюди в зоні дощу.

Львівщина першою потрапить під удар негоди

Ближче до обіду, близько 12:00, мокра погода охопить майже весь захід України та почне просуватися на північ — у Чернігівську та Сумську області. Грози в цей час залишатимуться локальними: частково у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

До обіду негода охопить весь захід України

У другій половині дня опади продовжать рухатися на схід і центр країни. Дощі з грозами дійдуть до Житомирської, Київської, Полтавської та Харківської областей. Найсильніші грози очікуються у Житомирській області та на межі Чернігівської й Сумської областей.

Грози дойдуть до Харківщини

Найінтенсивніші опади прогнозуються ближче до вечора — близько 18:00. У цей час негода охопить також Черкаську та Кіровоградську області, а місцями можливі дощі в Одеській та Миколаївській областях. Водночас західні регіони поступово почнуть звільнятися від опадів.

Найсильніша негода прогнозується ближче до вечора

За прогнозами, наступного дня, 23 червня, дощі залишаться лише в окремих південних і центральних областях — зокрема в Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та навколишніх регіонах, але опади будуть слабшими та короткочасними.

Наступного дня опадів майже не буде

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому погода в Україні дедалі частіше переходить у крайнощі — від аномальної спеки до різких заморозків.