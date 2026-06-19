Таргани назавжди забудуть дорогу до вашого будинку, якщо зробити це: американці винайшли копійчаний метод боротьби

Для підтримання стійкого захисного бар'єра процедуру необхідно повторювати кожні 2–3 дні

Таргани є однією з найбільших проблем у побуті, а хімічні інсектициди часто викликають побоювання через свій склад та токсичність. Ситуацію вирішили змінити дослідники з Техасу, які провели контрольовані лабораторні випробування різних натуральних засобів проти американського таргана.

Про це йдеться у матеріалі okdiario. Там розповіли у чому феномен дослідження.

Що з'ясували вчені

Згідно з дослідженням, опублікованим у науковому журналі Instars: A Journal of Student Research, абсолютним лідером серед натуральних репелентів стала ефірна олія перцевої м'яти (Mentha piperita). Вона показала результати, які майже не поступаються потужним комерційним синтетичним інсектицидам, а за умов тривалого впливу її ефективність досягала 100%.

Американський тарган

Головний секрет м'яти полягає у високій концентрації ментолу та ментону. Ці дві активні речовини працюють у синергії:

Ментол має низьку швидкість випаровування (волатилізації), завдяки чому запах залишається в повітрі набагато довше, ніж аромати інших рослин. Він буквально атакує та перевантажує хіміорецептори тарганів, які ті використовують для орієнтації та пошуку їжі.

має низьку швидкість випаровування (волатилізації), завдяки чому запах залишається в повітрі набагато довше, ніж аромати інших рослин. Він буквально атакує та перевантажує хіміорецептори тарганів, які ті використовують для орієнтації та пошуку їжі. Ментон посилює проникну здатність цього запаху, не залишаючи комахам шансу адаптуватися до нього або проігнорувати.

Як правильно використовувати метод удома

Науковці наголошують: у звичайних домашніх умовах м'ята працює як відлякувач (репелент), а не засіб знищення. Вона ідеально підходить для профілактики або як допоміжний засіб.

Інструкція із застосування:

Розведіть 10–15 крапель чистої ефірної олії перцевої м'яти у воді. Обробіть цим розчином за допомогою розпилювача місця найбільшого ризику: кути кухні, простір під раковиною, стики кахлю та зони біля водопровідних труб. Також можна розкласти в цих місцях змочені у розчині ватні кульки. Важливий нюанс: оскільки ментол з часом випаровується, для підтримання стійкого захисного бар'єра процедуру необхідно повторювати кожні 2–3 дні.

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Як використовувати метод. Фото - штучний інтелект

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