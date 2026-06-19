Таргани назавжди забудуть дорогу до вашого будинку, якщо зробити це: американці винайшли копійчаний метод боротьби
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Для підтримання стійкого захисного бар'єра процедуру необхідно повторювати кожні 2–3 дні
Таргани є однією з найбільших проблем у побуті, а хімічні інсектициди часто викликають побоювання через свій склад та токсичність. Ситуацію вирішили змінити дослідники з Техасу, які провели контрольовані лабораторні випробування різних натуральних засобів проти американського таргана.
Про це йдеться у матеріалі okdiario. Там розповіли у чому феномен дослідження.
Що з'ясували вчені
Згідно з дослідженням, опублікованим у науковому журналі Instars: A Journal of Student Research, абсолютним лідером серед натуральних репелентів стала ефірна олія перцевої м'яти (Mentha piperita). Вона показала результати, які майже не поступаються потужним комерційним синтетичним інсектицидам, а за умов тривалого впливу її ефективність досягала 100%.
Головний секрет м'яти полягає у високій концентрації ментолу та ментону. Ці дві активні речовини працюють у синергії:
- Ментол має низьку швидкість випаровування (волатилізації), завдяки чому запах залишається в повітрі набагато довше, ніж аромати інших рослин. Він буквально атакує та перевантажує хіміорецептори тарганів, які ті використовують для орієнтації та пошуку їжі.
- Ментон посилює проникну здатність цього запаху, не залишаючи комахам шансу адаптуватися до нього або проігнорувати.
Як правильно використовувати метод удома
Науковці наголошують: у звичайних домашніх умовах м'ята працює як відлякувач (репелент), а не засіб знищення. Вона ідеально підходить для профілактики або як допоміжний засіб.
Інструкція із застосування:
- Розведіть 10–15 крапель чистої ефірної олії перцевої м'яти у воді.
- Обробіть цим розчином за допомогою розпилювача місця найбільшого ризику: кути кухні, простір під раковиною, стики кахлю та зони біля водопровідних труб. Також можна розкласти в цих місцях змочені у розчині ватні кульки.
- Важливий нюанс: оскільки ментол з часом випаровується, для підтримання стійкого захисного бар'єра процедуру необхідно повторювати кожні 2–3 дні.
ʼ
Раніше "Телеграф" писав, чому насправді ми звалюємо одяг на стілець.