Тараканы навсегда забудут дорогу к вашему дому, если сделать это: американцы нашли копеечный метод борьбы
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Для поддержания стойкого защитного барьера процедуру необходимо повторять каждые 2–3 дня
Тараканы являются одной из самых больших проблем в быту, а химические инсектициды часто вызывают опасения из-за своего состава и токсичности. Ситуацию решили изменить исследователи из Техаса, проведшие контролируемые лабораторные испытания различных натуральных средств против американского таракана.
Об этом говорится в материале okdiario. Там рассказали в чем феномен исследования.
Что выяснили ученые
Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Instars: A Journal of Student Research, абсолютным лидером среди натуральных репеллентов стало эфирное масло перечной мяты ( Mentha piperita ). Она показала результаты, которые почти не уступают мощным коммерческим синтетическим инсектицидам, а при длительном воздействии ее эффективность достигала 100%.
Главный секрет мяты заключается в высокой концентрации ментола и ментона. Эти два активных вещества работают в синергии:
- Ментол имеет низкую скорость испарения (волатизации), благодаря чему запах остается в воздухе гораздо дольше, чем ароматы других растений. Он буквально атакует и перегружает химиорецепторы тараканов, которые используют для ориентации и поиска пищи.
- Ментон усиливает проницаемость этого запаха, не оставляя насекомым шанса адаптироваться к нему или проигнорировать.
Как правильно использовать метод на дому
Ученые отмечают: в обычных домашних условиях мята работает как отпугиватель (репеллент), а не средство уничтожения. Она идеально подходит для профилактики или как вспомогательное средство.
Инструкция по применению:
- Разведите 10–15 капель чистого эфирного масла перечной мяты в воде.
- Разделайте этим раствором с помощью распылителя места наибольшего риска: углы кухни, пространство под раковиной, стыки изразца и зоны у водопроводных труб. Также можно разложить в этих местах смоченные в растворе ватные шарики.
- Важный нюанс: поскольку ментол со временем улетучивается, для поддержания устойчивого защитного барьера процедуру необходимо повторять каждые 2–3 дня.
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