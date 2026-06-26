Марія Тиха залякувала "смертельними прокльонами", а Веліар брав тисячі євро за "лікування". Екстрасенсів хочуть покарати

У новому розслідуванні викрили відомих "відьму" і "мага"

В Україні опубліковано нове розслідування, в якому фігурують відомі медійні "екстрасенси" — "відьма" Марія Тиха та "маг" Веліар.

За даними матеріалу, оприлюдненого народним депутатом Ярославом Железняком ("Голос"), вони можуть бути причетні до шахрайських схем, включаючи виманювання грошей у сімей військовослужбовців та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Згідно з розслідуванням, значна частина їхньої діяльності пов’язана з наданням "окультних послуг" людям у складних життєвих ситуаціях. У ряді випадків, за заявами постраждалих, після переказу коштів за "ритуали" для пошуку зниклих або "лікування" зв’язок із виконавцями припинявся. Серед згаданих епізодів — кредит на 160 тисяч гривень за "родову чистку", переказ близько 4 тисяч доларів (або 180 тисяч грн готівкою) за "лікування", а також 12 тисяч гривень за "пошук військовослужбовця, який зник безвісти", після чого клієнтки залишалися без результату і без відповіді.

Марія Тиха

Окремо зазначено, що Марія Тиха (Марія Ареф’єва) у публічних заявах говорила про дохід близько 30 тисяч доларів на місяць, купівлю нерухомості та витрати понад 50 тисяч доларів на пластичні операції. Вартість її "обрядів" досягала до 2000 доларів. При цьому офіційні доходи її ФОП склали: 2023 — 738 тисяч грн; 2024 рік — 5,8 млн грн; 2025 рік — 7,36 млн грн.

Марія Тиха (Марія Ареф’єва)

"Маг" Веліар

Веліар (Богдан Орищенко), за даними розслідування, також пропонував "консультації щодо зниклих" за 5 тисяч гривень. Окремо згадується випадок з тяжкохворою дитиною, де за "зцілення" (у тому числі заявлялося про лікування аутизму) було сплачено 1100-1500 євро, після чого покращень не було, а була пропозиція повторного платного обряду.

Веліар (Богдан Орищенко)

У публічних інтерв’ю він заявляв про доходи 50-100 тисяч доларів на місяць. Його офіційні показники ФОП: 2023 рік — 4,4 млн грн; 2024 рік — 5,7 млн грн; 2025 рік — 9 млн грн.

Железняк заявив, що отримання коштів за ненадані послуги може кваліфікуватися як шахрайство, і пообіцяв передати матеріали до Національної поліції та Бюро економічної безпеки. Серед доказів — банківські виписки, листування та свідчення постраждалих.

Раніше повідомлялося, що Марія Тиха захищала Юлію Тимошенко, підозрювану у підкупі парламентаріїв. Також "відьма" розповіла, як спілкувалася у суді з Ігорем Коломойським.