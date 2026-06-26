Мария Тихая запугивала "смертельными проклятиями", а Велиар брал тысячи евро за "лечение". Экстрасенсов хотят наказать

В новом расследовании разоблачили известных "ведьму" и "мага"

В Украине опубликовано новое расследование, в котором фигурируют известные медийные "экстрасенсы" — "ведьма" Мария Тихая и "маг" Велиар.

По данным материала, обнародованного народным депутатом Ярославом Железняком ("Голос"), они могут быть причастны к мошенническим схемам, включая выманивание денег у семей военнослужащих и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Согласно расследованию, значительная часть их деятельности связана с оказанием "оккультных услуг" людям в сложных жизненных ситуациях. В ряде случаев, по заявлениям пострадавших, после перевода средств за "ритуалы" для поиска пропавших или "лечения" связь с исполнителями прекращалась. Среди упомянутых эпизодов — кредит на 160 тысяч гривен за "родовую чистку", перевод около 4 тысяч долларов (или 180 тысяч грн наличными) за "лечение", а также 12 тысяч гривен за "поиск пропавшего без вести военнослужащего", после чего клиентки оставались без результата и без ответа.

Мария Тихая

Отдельно указано, что Мария Тихая (Мария Арефьева) в публичных заявлениях говорила о доходе около 30 тысяч долларов в месяц, покупке недвижимости и расходах более 50 тысяч долларов на пластические операции. Стоимость ее "обрядов" достигала до 2 000 долларов. При этом официальные доходы ее ФЛП составили: 2023 год — 738 тысяч грн; 2024 год — 5,8 млн грн; 2025 год — 7,36 млн грн.

Мария Тихая (Мария Арефьева)

"Маг" Велиар

Велиар (Богдан Орищенко), по данным расследования, также предлагал "консультации по пропавшим" за 5 тысяч гривен. Отдельно упоминается случай с тяжелобольным ребенком, где за "исцеление" (в том числе заявлялось о лечении аутизма) было уплачено 1100-1500 евро, после чего улучшений не последовало, а последовало предложение повторного платного обряда.

Велиар (Богдан Орищенко)

В публичных интервью он заявлял о доходах 50-100 тысяч долларов в месяц. Его официальные показатели ФЛП: 2023 год — 4,4 млн грн; 2024 год — 5,7 млн грн; 2025 год — 9 млн грн.

Железняк заявил, что получение средств за неоказанные услуги может квалифицироваться как мошенничество, и пообещал передать материалы в Национальную полицию и Бюро экономической безопасности. Среди доказательств — банковские выписки, переписки и показания пострадавших.

Ранее сообщалось, что Мария Тихая защищала Юлию Тимошенко, подозреваемую в подкупе парламентариев. Также "ведьма" рассказала, как общалась в суде с Игорем Коломойским.