"Їде на Берлін?" У мережі завірусилось відео, як виглядає транспорт у Москві без бензину

Українці не стримували емоції в коментарях

У мережі завірусилось відео "Телеграфу" про те, як виглядатиме транспорт в Москві за відсутності бензину. Проблеми з пальним в Росії з кожним днем посилюються, що ускладнює пересування не тільки у маленьких, а й у великих містах.

Як показано на згенерованому ШІ відео, яке на момент публікації матеріалу набрало понад 50 тисяч лайків, 7,7 тисячі репостів та понад 1 тисячу коментарів, москвичів чекає цікаве майбутнє. Адже використання авто може перетворитись на створення нових геніальних рішень.

До прикладу, частину машини можна використати як повозку для коней — такий собі сучасний кеб. Також не слід забувати про носилки для поважних чиновників в єгипетському стилі. Громадський транспорт без пального ймовірніше перейде на вугілля та стане чимось схожим на поїзди. Загалом для руху транспорту можна використовувати вітер або велосипеди, які вироблятимуть енергію.

У коментарях користувачі не могли натішитись тому, як може виглядати Москва зовсім скоро. Чимало українців жартувало та казало, що відео підняло їм настрій. Люди писали:

Расєя відкриває нові технології в розвитку і твердо топає в майбутнє.

А де напис "На Берлін, Вашингтон. Дякую діду за перемогу"?

Дай Боже, хай буде їм таке життя.

Засміявся від душі. Нехай воно так і буде. СЛАВА УКРАЇНІ.

Прогрєсь в машіностроїтельствє.

А де напис "На Берлін"?

Раніше "Телеграф" публікував підбірку смішних мемів про кризу з бензином в Криму та Росії.