"Едет на Берлин?" В сети завирусилось видео, как выглядит транспорт в Москве без бензина

Украинцы не сдерживали эмоции в комментариях

В сети завирусилось видео "Телеграфа" о том, как будет выглядеть транспорт в Москве при отсутствии бензина. Проблемы с горючим в России с каждым днем усугубляются, что усложняет передвижение не только в маленьких, но и в больших городах.

Как показано на сгенерированном ИИ видео, которое на момент публикации материала набрало более 50 тысяч лайков, 7,7 тысяч репостов и более 1 тысяч комментариев, москвичей ждет интересное будущее. Ведь использование авто может превратиться в создание новых гениальных решений.

К примеру, часть машины можно использовать в качестве повозки для лошадей — современный кеб. Также не следует забывать о носилках для чиновников в египетском стиле. Общественный транспорт без горючего вероятнее всего перейдет на уголь и станет чем-то похожим на поезда. Еще для передвижения транспорта можно использовать ветер или велосипеды, которые будут производить энергию.

В комментариях пользователи не могли нарадоваться тому, как может выглядеть Москва совсем скоро. Многие украинцы шутили и говорили, что видео подняло им настроение. Люди писали:

Россия открывает новые технологии в развитии и твердо топает в будущее.

А где надпись "На Берлин, Вашингтон. Спасибо деду за победу"?

Дай Бог, да будет им такая жизнь.

Посмеялся от души. Пусть так и будет. СЛАВА УКРАИНЕ.

Прогресь в машиностроительстве.

А где надпись "На Берлин"?

Ранее "Телеграф" публиковал подборку смешных мемов о кризисе с бензином в Крыму и России.