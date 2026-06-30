Шоколадне ескімо може виявитися не шоколадним: треба уважно читати склад

Виявити підробку не складно

Купуючи відоме шоколадне морозиво на паличці, покупці можуть виявити, що насправді воно вкрите не справжнім шоколадом, а кондитерською глазур'ю. Мова йде за шоколадне ескімо.

Про це у інтервʼю "Телеграфу" розповіла завідувач кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. За її словами, подібний крок є одним із головних чинників здешевлення продукції.

За словами експертки, найдорожчим компонентом у шоколаді є какао-масло, і саме його обсяг безпосередньо визначає смакові якості десерту. Проте з метою зниження собівартості виробники все частіше замінюють його на кондитерську глазур.

Шоколадне морозиво

"Какао-масло — це дорога сировина. Чим його більше, тим смачніше морозиво: шоколад тане в роті, а не в руках. Заміна ж какао-масла значно здешевлює продукт", — наголошує Олена Сидоренко.

Фахівець додає, що маркування ДСТУ на пакованні не є автоматичною гарантією наявності справжнього шоколаду, оскільки використання кондитерської глазурі офіційно дозволено стандартами.

Відтак, споживачам рекомендують перед покупкою ескімо обов'язково перевіряти зворотний бік етикетки та уважно читати склад продукту.

Раніше "Телеграф" писав, про прості способи дізнатися, що морозиво повторно заморожували.