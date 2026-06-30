Потужність однієї лампочки: скільки енергії можна отримати, якщо зловити блискавку

Потужний електричний розряд триває лише долі секунди

Лінійна блискавка, яку найчастіше можна спостерігати при розряді на землю, потужна, але триває зовсім мало — менше секунди. Тому, якщо "спіймати" її енергію, її вистачить лише на годину роботи звичайної лампочки.

Про це "Телеграфу" розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг.

За його словами, середня довжина блискавки, що вдаряє в землю, — кілька кілометрів. При цьому сам канал блискавки має товщину лише 15–20 сантиметрів. А ось максимальні значення сили струму можуть досягати кількох сотень кіломпер — це приблизно в десятки тисяч разів сильніше, ніж струм у звичайній домашній розетці.

Тривалість блискавки в середньому становить 0,2 секунди, а максимальне значення, отримане шляхом спеціальних вимірювань, досягає 1,5 секунди. При цьому тривалість власне розряду є дуже короткою миттю, яка вимірюється мікросекундами.

Шпиг наголошує, що це дуже короткочасне явище. Але при цьому максимальна миттєва потужність блискавки може досягти значень мільйона кіловат — це як би одночасно працювали сотні тисяч електрочайників або десятки тисяч генераторів.

"Але, як я вже зазначив, маленька тривалість. Тобто навіть у колі вчених, які займаються фізикою атмосфери, фізикою хмар, довгий час були спроби дослідження питання отримання енергії шляхом спеціальних пристроїв, які б дозволили зловити таку блискавку. Але оскільки коротка тривалість, то кількості енергії однієї блискавки вистачить лише для того, щоб живити протягом однієї години електричний прилад потужністю всього 150 ват", — зазначив експерт.

Він додав, що може йтися, наприклад, про потужну лампочку.

Отже, одна блискавка майже не придатна для "збирання енергії" через надто коротку тривалість розряду, відсутність технологій для миттєвого прийому такої колосальної енергії та нерегулярність явища.

Лінійна блискавка. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що метеоролог назвав річ, яка перетворює людину на мету для блискавки.