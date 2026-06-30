Шоколадное эскимо может оказаться не шоколадным: нужно внимательно читать состав

Выявить подлог не сложно

Покупая известное шоколадное мороженое на палочке, покупатели могут обнаружить, что на самом деле оно покрыто не настоящим шоколадом, а кондитерской глазурью. Речь идет за шоколадное эскимо.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко. По ее словам, подобный шаг является одним из главных факторов удешевления продукции.

По словам эксперта, самым дорогим компонентом в шоколаде является какао-масло, и именно его объем напрямую определяет вкусовые качества десерта. Однако с целью снижения себестоимости производители все чаще заменяют его кондитерской глазурью.

Шоколадное мороженое

"Какао-масло — это дорогое сырье. Чем его больше, тем вкуснее мороженое: шоколад тает во рту, а не в руках. Замена же какао-масла значительно удешевляет продукт", — отмечает Елена Сидоренко.

Специалист добавляет, что маркировка ГОСТ на упаковке не является автоматической гарантией наличия настоящего шоколада, поскольку использование кондитерской глазури официально разрешено стандартами.

Следовательно, потребителям рекомендуют перед покупкой эскимо обязательно проверять оборотную сторону этикетки и внимательно читать состав продукта.

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