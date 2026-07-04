Що робити з півоніями після цвітіння: 4 правила для пишних бутонів на наступний рік

Для підтримки рослин у відмінному стані необхідно стимулювати щедріше цвітіння та підтримувати їх здоров’я

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Якщо прийнято вважати троянду царицею, то півонія заслужила почесне звання короля квітів: це просто шикарна квітка, ароматна і чудова в різноманітності форм і забарвлень. Пишні суцвіття можуть досягати 20-25 сантиметрів у діаметрі, і прикрашають сад із травня по червень залежно від сорту.

Але настає момент, коли квіти в’януть. Що ж робити з ними зараз, як гарантувати пишне цвітіння наступного року? Є 4 хороші поради.

Видаляємо суцвіття, які вже відцвіли. Нехай півонія не витрачає свої сили на утворення насіння, нехай накопичує корисні речовини для цвітіння у майбутньому сезоні. Не надумайте обрізати листя! Листя слід залишати недоторканим як мінімум до початку осені , оскільки рослина буде використовувати його для фотосинтезу протягом літа та накопичення енергії на наступний рік. Продовжуємо регулярно поливати півонії протягом усього літа. Добриво та мульча. Півонії можна підгодовувати збалансованим добривом навіть після цвітіння, так як це може сприяти більшому цвітінню наступного разу. Додавання шару мульчі навколо основи також може зберегти ґрунт прохолодним і допомогти утримувати вологу, що корисно для коріння, поки воно накопичує енергію.

Важливо: не забуваємо, що найкращий час для пересадки та поділу кущів півонії настає у серпні .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що треба робити зараз із трояндами, щоб вони цвіли до морозів.