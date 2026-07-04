Що робити з півоніями після цвітіння: 4 правила для пишних бутонів на наступний рік
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Для підтримки рослин у відмінному стані необхідно стимулювати щедріше цвітіння та підтримувати їх здоров’я
Якщо прийнято вважати троянду царицею, то півонія заслужила почесне звання короля квітів: це просто шикарна квітка, ароматна і чудова в різноманітності форм і забарвлень. Пишні суцвіття можуть досягати 20-25 сантиметрів у діаметрі, і прикрашають сад із травня по червень залежно від сорту.
Але настає момент, коли квіти в’януть. Що ж робити з ними зараз, як гарантувати пишне цвітіння наступного року? Є 4 хороші поради.
- Видаляємо суцвіття, які вже відцвіли. Нехай півонія не витрачає свої сили на утворення насіння, нехай накопичує корисні речовини для цвітіння у майбутньому сезоні.
- Не надумайте обрізати листя! Листя слід залишати недоторканим як мінімум до початку осені, оскільки рослина буде використовувати його для фотосинтезу протягом літа та накопичення енергії на наступний рік.
- Продовжуємо регулярно поливати півонії протягом усього літа.
- Добриво та мульча. Півонії можна підгодовувати збалансованим добривом навіть після цвітіння, так як це може сприяти більшому цвітінню наступного разу. Додавання шару мульчі навколо основи також може зберегти ґрунт прохолодним і допомогти утримувати вологу, що корисно для коріння, поки воно накопичує енергію.
Важливо: не забуваємо, що найкращий час для пересадки та поділу кущів півонії настає у серпні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що треба робити зараз із трояндами, щоб вони цвіли до морозів.