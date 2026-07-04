Что делать с пионами после цветения: 4 правила для пышных бутонов на следующий год
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Для поддержания растений в отличном состоянии необходимо стимулировать более обильное цветение и поддерживать их здоровье
Если принято считать розу царицей, то пион заслужил почетное звание короля цветов: это просто шикарный цветок, ароматный и великолепный в разнообразии форм и расцветок. Пышные соцветия могут достигать 20-25 сантиметров в диаметре, и украшают сад с мая по июнь в зависимости от сорта.
Но приходит момент, когда цветы увядают. Что же делать с ними сейчас, как гарантировать пышное цветение в следующем году? Есть 4 хороших совета.
- Удаляем соцветия, которые уже отцвели. Пусть пион не тратит свои силы на образование семян, пусть копит полезные вещества для цветения в будущем сезоне.
- Не вздумайте обрезать листву! Листья следует оставлять нетронутыми как минимум до начала осени, поскольку растение будет использовать их для фотосинтеза в течение лета и накопления энергии на следующий год.
- Продолжаем регулярно поливать пионы на протяжении всего лета.
- Удобрение и мульча. Пионы можно подкармливать сбалансированным удобрением даже после цветения, так как это может способствовать более обильному цветению в следующий раз. Добавление слоя мульчи вокруг основания также может сохранить почву прохладной и удерживать влагу, что полезно для корней, пока они накапливают энергию.
Важно: не забываем, что наилучшее время для пересадки и деления кустов пиона наступает в августе.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно делать сейчас с розами, чтобы они цвели до морозов.