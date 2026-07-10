Козацького цвіту по всьому світу: на банкнотах яких країн зображені українці

Вихідців з України можна зустріти на грошах одразу кількох держав світу

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Мало хто знає, що відомі українці зображені не лише на банкнотах нашої національної валюти, як от Василь Стус на новій банкноті 2000 грн, а й на купюрах та пам'ятних монетах інших країн світу. Йдеться передусім про постатей, які народилися на території сучасної України або були тісно пов'язані з нею.

У деяких випадках це державні діячі, в інших — митці, письменники чи науковці, які зробили вагомий внесок у розвиток своїх держав.

Одним із таких прикладів є Ізраїль, де на сучасній серії банкнот (серія C) номіналом 50 шекелів зображений поет Шауль Черніховський, який народився на території сучасної України.

На банкнотах попередньої серії, що випускалися у 1999–2014 роках і досі трапляються в обігу, також були вихідці з України: другий прем'єр-міністр Ізраїлю Моше Шарет (20 шекелів); письменник, лауреат Нобелівської премії Шмуель Йосеф Агнон (50 шекелів); другий президент країни Іцхак Бен-Цві (100 шекелів).

Іцхак Бен-Цві

У Вірменії на банкноті номіналом 20 000 драмів зображений всесвітньо відомий художник-мариніст Іван Айвазовський. Він народився у Феодосії, на території сучасної України, де прожив значну частину життя та створив багато своїх знаменитих полотен.

Іван Айвазовський

Франція також вшанувала уродженця Києва. Французький монетний двір випустив пам'ятну срібну монету номіналом 10 євро із зображенням Сержа Лифаря — легендарного танцівника, хореографа та реформатора світового балету, який народився в Києві.

Є й менш очевидні історичні приклади. Так, на польській банкноті номіналом 50 злотих зображений король Болеслав I Хоробрий, який, за однією з історичних версій, був одружений із донькою київського князя Володимира Великого — Предславою. Хоча українського діяча на купюрі немає, банкнота має історичний зв'язок із Київською Руссю.

Болеслав I Хоробрий

Ще один приклад — Канада. На купюрі номіналом 50 канадських доларів зображений прем'єр-міністр Вільям Лайон Макензі Кінг. Саме за часів його урядування до Канади активно переселялися українці, а в 1940-х роках країна прийняла перших українських політичних біженців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 5 видатних українців, які могли б з'явитися на гривні.