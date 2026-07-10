Козацкого цвета по всему свету: на банкнотах каких стран изображены украинцы

Выходцев из Украины можно встретить на деньгах сразу нескольких стран мира

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Мало кто знает, что известные украинцы изображены не только на купюрах нашей национальной валюты, как Василий Стус на новой банкноте 2000 грн, но и на купюрах и памятных монетах других стран мира. Речь идет прежде всего о фигурах, родившихся на территории современной Украины или тесно связанных с ней.

В некоторых случаях это государственные деятели, в других — художники, писатели или ученые, внесшие весомый вклад в развитие своих государств.

Одним из таких примеров является Израиль, где на современной серии банкнот (серия C) номиналом 50 шекелей изображен поэт Шауль Черниховский, родившийся на территории современной Украины.

На банкнотах предыдущей серии, выпускавшихся в 1999–2014 годах и до сих пор встречающихся в обращении, также были выходцы из Украины: второй премьер-министр Израиля Моше Шарет (20 шекелей); писатель, лауреат Нобелевской премии Шмуэль Йосеф Агнон (50 шекелей); второй президент страны Ицхак Бен-Цви (100 шекелей).

Ицхак Бен-Цви

В Армении на банкноте номиналом 20 000 драмов изображен всемирно известный художник-маринист Иван Айвазовский. Он родился в Феодосии на территории современной Украины, где прожил значительную часть жизни и создал много своих знаменитых полотен.

Иван Айвазовский

Франция также отметила уроженца Киева. Французский монетный двор выпустил памятную серебряную монету номиналом 10 евро с изображением Сержа Лифаря – легендарного танцовщика, хореографа и реформатора мирового балета, родившегося в Киеве.

Есть и менее очевидные исторические примеры. Так, на польской банкноте номиналом 50 злотых изображен король Болеслав I Храбрый, который, по одной из исторических версий, был женат на дочери киевского князя Владимира Великого — Предславе. Хотя украинского деятеля на купюре нет, банкнота имеет историческую связь с Киевской Русью.

Болеслав I Храбрый

Еще один пример – Канада. На купюре номиналом 50 канадских долларов изображен премьер-министр Уильям Лайон Маккензи Кинг. Именно при его правлении в Канаду активно переселялись украинцы, а в 1940-х годах страна приняла первых украинских политических беженцев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о 5 выдающихся украинцах, которые могли бы появиться на гривне.