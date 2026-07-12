Рідкий порошок проти капсул: який засіб краще пере речі та вигідніший у використанні

Кожен з них має свої "плюси"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Капсули для прання та рідкі засоби давно змагаються за місце у ванній кімнаті. Одні обирають капсули через зручність, а інші залишаються прихильниками рідких засобів, бо ними легше контролювати кількість.

Експерти з "ELLE" пояснили, що обидва засоби мають свої переваги та підходять для різних ситуацій. Вибір залежить від типу тканини, рівня забруднення одягу та способу прання.

Рідкий засіб для прання має головну перевагу — можливість самостійно регулювати дозування. Це зручно, якщо потрібно випрати невелику кількість речей або одяг із різним рівнем забруднення. Крім того, його можна нанести безпосередньо на пляму перед пранням, щоб покращити результат.

Капсули, своєю чергою, підходять для щоденного використання. У них уже є потрібна кількість засобу, тому не потрібно відміряти дозу. Це допомагає уникнути ситуації, коли людина додає занадто багато мийного засобу. Багато сучасних капсул також містять додаткові компоненти для захисту кольору або видалення плям.

Рідкий порошок та капсули. Фото: "Телеграф"

Втім, капсули можуть мати недоліки. За деяких умов, наприклад під час коротких програм або прання у дуже холодній воді, вони можуть розчинятися не так ефективно. У таких випадках рідкий засіб іноді дає більш стабільний результат.

Щодо вартості, то однозначної відповіді немає. Капсули зазвичай дорожчі, але вони допомагають контролювати витрати завдяки точному дозуванню. Рідкий засіб часто коштує дешевше, але при надмірному використанні ця перевага може зникнути.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чашку з якого матеріалу краще купити, аби довше пити гарячі напої.