Жидкий порошок против капсул: какое средство лучше стирает вещи и выгоднее в использовании

Каждый из них имеет свои "плюсы"

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Капсулы для стирки и жидкие средства уже давно соревнуются за место в ванной комнате. Одни выбирают капсулы из-за удобства, а другие остаются сторонниками жидких средств, поскольку с ними легче контролировать количество.

Эксперты из "ELLE" объяснили, что оба средства имеют свои преимущества и подходят для разных ситуаций. Выбор зависит от типа ткани, уровня загрязнения одежды и способа стирки.

Жидкое стиральное средство имеет главное преимущество — возможность самостоятельно регулировать дозировку. Это удобно, если нужно постирать небольшое количество вещей или одежду с разным уровнем загрязнения. Кроме того, его можно нанести непосредственно на пятно перед стиркой, чтобы улучшить результат.

Капсулы, в свою очередь, подходят для ежедневного использования. В них уже содержится необходимое количество средства, поэтому отмерять дозу не нужно. Это помогает избежать ситуации, когда человек добавляет слишком много моющего средства. Многие современные капсулы также содержат дополнительные компоненты для защиты цвета или удаления пятен.

Жидкий порошок и капсулы. Фото: "Телеграф"

Впрочем, у капсул могут быть недостатки. При определенных условиях, например во время коротких программ или стирки в очень холодной воде, они могут растворяться не так эффективно. В таких случаях жидкое средство иногда дает более стабильный результат.

Что касается стоимости, то однозначного ответа нет. Капсулы обычно дороже, но они помогают контролировать расходы благодаря точному дозированию. Жидкое средство часто стоит дешевле, но при чрезмерном использовании это преимущество может исчезнуть.

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