Зроблять зауваження та навіть не пустять до "АТБ": в якому вигляді туди заборонено ходити

Думки користувачів щодо дрес-коду в коментарях розділилися

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У розпал літнього сезону між українцями розгорілися палкі суперечки про те, чи доречно заходити до супермаркетів, наприклад, "АТБ" у купальниках. У компанії, як з’ясувалося, є своя позиція щодо цього.

Тема обговорювалася після публікації фото клієнток "АТБ", які здійснювали покупки в магазині у плавках.

"А чому люди не вдягли штани? Навіщо ходити містом та магазинами в трусах?", — запитує авторка посту в Threads.

При цьому думки користувачів мережі в коментарях розділилися. Одні вважають, що це особиста справа кожного, і під час літнього сезону в такому вигляді немає нічого дивного, а інші називають такий недоречним:

Тому що люди йдуть з пляжу, або ж на пляж. Це нормальне явище.

Може люди купатися йдуть? Одразу у купальнику.

У чому проблема взяти з собою все необхідне і на пляжі переодягтися?

Тобто прийти та скинути штани — не варіант?

"Телеграф" звернувся до техпідтримки "АТБ", щоб поцікавитися позицією мережі. Оператор не підтвердив наявність суворого дрес-коду для покупців, проте зазначив, що за прогулянку торговим залом у пляжному вигляді можна отримати зауваження від персоналу.

"Якщо ви будете тільки в купальниках, співробітники можуть зробити зауваження", — пояснили в "АТБ".

Водночас на запитання про те, чи можуть взагалі не впустити до супермаркету в такому вигляді, оператор порадив уточнювати в кожному окремому випадку в адміністрації конкретного маркету.

"Краще уточнити цю інформацію в адміністрації магазину", — сказав співробітник.

Також ми писали, чому у "АТБ" не працюють усі каси одночасно, співробітниця розкрила таємницю. Для цього є кілька основних причин.