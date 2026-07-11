Чи існують нічні зміни в АТБ під час комендантської години

З початком повномасштабної війни супермаркети ночами не приймають покупців

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Попри те, що більшість "АТБ" через комендантську годину під час війни працюють лише з 5:00 до 23:59, в мережі все одно можуть бути нічні зміни. "АТБ" з цілодобовим графіком роботи зараз є лише в Ужгороді, де комендантська година не діє.

Про те, чи є в "АТБ" зараз нічні зміни, у соцмережі Threads розповіла працівниця магазину. За її словами, є завжди зміна нічного касира.

У деякі дні на нічні зміни викликають ще якихось працівників. Вони займаються розміщенням товару у торгівельній залі.

Коли "АТБ" знову працюватиме цілодобово

До повномасштабної війни багато магазинів мережі працювали 24/7. З початком воєнного стану, графік роботи "АТБ" змінився — супермаркети не працюють під час дії комендантської години.

Однак багато українців дуже чекають, коли повернеться цілодобова торгівля. "Телеграф" звернувся до представників "АТБ", аби отримати відповідь, коли це може статися.

Як зазначив менеджер, фактично робота вночі залежить від двох факторів: комендантської години та воєнного стану. Повернення цілодобового режиму роботи не розглядається у найближчій перспективі. У мережі додали, що зміни можливі не раніше, ніж закінчиться війна.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи мають право працівники "АТБ" з’ясовувати стосунки прямо в залі. Інколи суперечки відбуваються просто на очах у покупців.