Укр

Сделают замечание и даже не пустят в "АТБ": в каком виде туда запрещено ходить

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вход в супермаркет
Вход в супермаркет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мнения пользователей по поводу дресс-кода в комментариях разделились

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В разгар летнего сезона между украинцами разгорелись жаркие споры о том, уместно ли заходить в супермаркеты, например, "АТБ" в купальниках. У компании, как выяснилось, есть своя позиция на этот счет.

Тема стала обсуждаемой после публикации фото клиенток "АТБ", которые совершали покупки в магазине в плавках.

"А почему люди не надели штаны? Зачем ходить по городу и магазинам в трусах?", — задается вопросом автор поста в Threads.

При этом мнения пользователей сети в комментариях разделились — одни считают, что это личное дело каждого, и во время летнего сезона в таком виде нет ничего странного, а другие называют такой вид неуместным:

  • Потому что люди идут с пляжа, либо же на пляж. Это нормальное явление.
  • Может, люди купаться идут? Сразу в купальнике.
  • В чём проблема с собой взять всё необходимое и на пляже переодеться?
  • То есть прийти и сбросить штаны не вариант?

"Телеграф" обратился в техподдержку "АТБ", чтобы поинтересоваться позицией сети. Оператор не подтвердил наличие строгого дресс-кода для покупателей, однако отметил, что за прогулку по торговому залу в пляжном виде можно получить замечание от персонала.

"Если вы будете только в купальниках, сотрудники могут сделать замечание", — объяснили в "АТБ".

В то же время на вопрос о том, могут ли вовсе не впустить в супермаркет в таком виде, оператор посоветовал уточнять в каждом отдельном случае у администрации конкретного маркета.

"Лучше уточнить эту информацию в администрации магазина", — сказал сотрудник.

Также мы писали, почему в "АТБ" не работают все кассы одновременно, сотрудница раскрыла тайну. На это есть несколько основных причин.

Теги:
#Правила #Одежда #АТБ