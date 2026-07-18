Попрощайтесь с известковым налетом: простой продукт вернет смесителям блеск

Избавиться от белого налета на кранах можно без агрессивной химии и длительной чистки

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Известковый налет на смесителях появляется даже в тех домах, где уборку проводят регулярно. Из-за жесткой воды краны быстро теряют блеск, а удалить белые отложения бывает непросто.

Впрочем, как пишет хорватское издание Jutarnji, существует простой способ, который поможет справиться с этой проблемой с помощью обычного столового уксуса.

Основной причиной появления известкового налета являются минералы, содержащиеся в водопроводной воде. Когда вода высыхает, кальций и магний оседают на поверхности смесителя, образуя жесткие белые пятна. Со временем они не только ухудшают внешний вид сантехники, но могут усложнять ее использование.

Это легко исправить

Для очищения не понадобятся дорогие средства. Достаточно смочить чистую тряпку или несколько ватных дисков обычным столовым уксусом и приложить их плотно к местам с налетом.

Чтобы уксус не улетучивался слишком быстро, можно обернуть смеситель тканью и оставить примерно на 20–30 минут. Если слой известкового налета очень толстый, компресс рекомендуют оставить на несколько часов или даже ночью.

После этого останется только снять ткань и аккуратно протереть поверхность мягкой губкой или старой зубной щеткой. Большинство отложений легко отстанут без сильного трения. В конце смеситель нужно промыть чистой водой и вытереть досуха микрофиброй – это вернет металлу блеск и поможет избежать новых разводов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как легко отмыть зеленку подручными средствами (видео).