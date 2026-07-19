Кран знову засяє: позбутися вапняного нальоту допоможе копійчайна річ

Вапняний наліт зникне за лічені хвилини

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На кранах із часом з'являються вапняний наліт та іржа. Позбутися їх можна не лише спеціальними засобами, а й за допомогою звичайної алюмінієвої фольги.

Експерти з Оk Diario радять скористатися звичайним предметом, який можна знайти на кухні. Йдеться про алюмінієву фольгу.

Для цього потрібно зім'яти її в невелику кульку, трохи змочити водою та акуратно потерти забруднені ділянки круговими рухами. Завдякитому, що алюміній м'якший за хромоване покриття більшості кранів, він допомагає прибрати наліт і легку іржу, не дряпаючи поверхню за умови дбайливого використання.

Як видалити вапняний наліт. Фото: "Телеграф", згенероване ШІ

Перед очищенням рекомендується помити кран теплою водою з нейтральним милом, щоб прибрати поверхневий бруд. Після обробки фольгою залишки нальоту потрібно змити чистою водою, а потім насухо витерти змішувач мікрофіброю. Це допоможе запобігти появі нових водяних плям.

Для кращого результату фахівці радять поєднувати цей спосіб із білим оцтом. Достатньо змочити ним тканину, обгорнути кран на 20–30 хвилин, а потім очистити поверхню фольгою або м'якою губкою. Оцет допомагає розчинити мінеральні відкладення, тому очищення стає ефективнішим.

Водночас цей метод не рекомендують використовувати для пофарбованих, лакованих або матових поверхонь із делікатним покриттям, щоб не пошкодити їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким ще засобом можна видалити вапняний наліт.