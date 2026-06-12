У машині була дитина: з'явилося відео моменту та деталі ДТП з Aston Martin під Києвом

Офіційно причину ДТП не називали

У мережі з'явились перші кадри моменту аварії на Київщині, де розбилось дороге авто Aston Martin, що належало відомому блогеру Сергію Данилцю.

Як видно на опублікованому відео, ймовірніше причиною ДТП стало те, що водій не впорався з керуванням.

"Блогер Данилець розбив свій Aston Martin за $350 тисяч на трасі під Києвом – з'явилися кадри", — пишуть пабліки.

На відео видно, що спочатку авто повернуло на іншу смугу, а за кілька секунд його почало буквально крутити посеред траси. Машину кидало з боку в бік, кілька разів розвернуло, поки вона на великій швидкості не влетіла в огорожу.

Враховуючи рух машини та раптовість змін, можна припустити, що водій не впорався з керуванням, бо в салоні щось трапилось. Також відмітимо, що попри великий діаметр прощі, де відбулась ДТП, інші автівки не постраждали. Адже дорога була майже пустою.

Блогер Данилець та його дружина

Що розповіла дружина блогера

Як повідомила дружина Данилця Анастасія, на момент аварії в авто перебував її чоловік та син. Вона ж опублікувала відео з камер спостереження та фото машини після ДТП. На ньому видно, як автівці знесло передній бампер від удару.

Допис дружини Данилця

Як виглядає авто блогера Данилця після ДТП

"Макс не сидів у Сергія на руках, як пишуть пабліки (…). З Максом та Сергієм усе добре", — додала Анастасія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що адвокат у залі суду під час засідання у справі чоловіка, що влетів на швидкості у підземку в Києві, розкрила цікаві деталі справи. Адже причин для страшного ДТП є дві: водій втратив свідомість або через перевищення швидкості не впорався з керуванням.