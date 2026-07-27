Японці обходяться без кондиціонера: 5 хитрощів, які допоможуть пережити спеку навіть у +35

Ці прості методи не потребують великих витрат, але допомагають зробити оселю помітно прохолоднішою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Спека повертається з новою силою і змушує багатьох українців цілодобово тримати увімкненими кондиціонери. Однак у Японії, де висока температура поєднується з підвищеною вологістю, вже давно використовують природні способи охолодження житла.

Докладніше про це розповіло іспанське видання OkDiario.

Одним із найвідоміших японських рішень є сударе — легкі бамбукові штори, які встановлюють зовні вікон або на балконах. Вони затримують прямі сонячні промені ще до того, як тепло потрапить у приміщення. Завдяки цьому кімнати нагріваються значно повільніше, а потреба у використанні кондиціонера зменшується.

Ще один ефективний спосіб — правильне провітрювання. У Японії радять відкривати вікна лише рано-вранці або пізно ввечері, коли температура на вулиці нижча. У найспекотніші години дня їх, навпаки, варто тримати зачиненими разом із шторами або жалюзі, щоб не впускати гаряче повітря.

Ці методи використовуються століттями

Допомагає й так званий учі-мідзу — традиційний спосіб охолодження подвір'я. Для цього перед будинком, на балконі чи терасі розбризкують воду. Під час випаровування вона частково знижує температуру навколишнього повітря, створюючи відчуття свіжості. Цей метод у Японії використовують уже багато поколінь.

Ще одна японська порада стосується текстилю. Влітку рекомендують замінити щільні тканини на легкі натуральні матеріали — льон або бавовну. Вони краще пропускають повітря, швидше відводять вологу та створюють комфортніші умови для сну навіть без кондиціонера.

Також варто звернути увагу на рослини. У Японії їх часто висаджують біля вікон або на балконах, створюючи так звані "зелені завіси". Листя затінює скло, зменшує нагрівання стін і водночас охолоджує повітря завдяки природному випаровуванню вологи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про трюк стародавніх єгиптян, що швидко врятує від спеки.