Поляки кидають сірники в каву: ось навіщо вони це роблять влітку

Народний засіб від комарів та мух

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Літні вечори, замість того щоб приносити відпочинок, часто перетворюються на боротьбу з комарами та мухами. Спреї, фумігатори на свіжому повітрі не завжди дають бажаний ефект. Коли магазинні засоби не спрацьовують, можна використати саморобний засіб із кави та сірників. Він підходить для застосування під час відпочинку на свіжому повітрі.

Про цей незвичайний спосіб розповіли на польському порталі Shareinfo.pl.

Чому кава відлякує комарів

Секрет у різкому, насиченому запаху смаженої кави, який у поєднанні із запахом від тліючих сірників виявляється для комах вкрай неприємним. У комарів і мух дуже чутливий нюх, і саме тому інтенсивні запахи так добре їх дезорієнтують і змушують залишати приміщення.

Як зробити домашній засіб від комарів

Насипте кілька чайних ложок меленої кави на дно невеликої піали або на шматок алюмінієвої фольги. Встроміть у каву кілька сірників головками вгору так, щоб вони стояли близько один до одного, а горюча частина виступала над шаром кави. Підпаліть виступаючі головки сірників — вогонь швидко перекинеться на весь шар кави знизу.

Комарі не переносять запаху кави. Фото: bb.lv

Для такої конструкції потрібно використовувати жаростійкі матеріали — залізо або кераміку, а саму ємність ставити подалі від легкозаймистих речей.

Якщо підпалювати каву не хочеться, можна скористатися сильними натуральними ароматами, які комарі переносять так само погано:

Олія цітронели (з лемонграсу) — універсальний засіб, який дратує і комарів, і мух.

(з лемонграсу) — універсальний засіб, який дратує і комарів, і мух. Гвоздична олія — містить евгенол, що має виражений відлякувальний ефект.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка домашня рослина відлякує комарів.