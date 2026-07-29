Африканська спека повертається: коли на українців чекати +39 у серпні

Температура повітря буде вищою за середню, але рекордів не передбачається

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Початок серпня принесе до центральної, південної та східної Європи сильну спеку. Під впливом антициклону та теплих повітряних мас з Африки в європейських країнах, у тому числі й в Україні, очікується суха та ясна погода.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. При цьому в Старому Світі очікується температура вище за норму, але рекордів не передбачається. Щодо України, то спека протримається до 8-9 серпня і поступово відступить, щоправда, це стосується лише частини регіонів.

На карті для наочності представлені максимальні денні температури (°С) в Європі на 4 серпня:

Денна максимальна температура в Європі на 4 серпня

На території України перша декада місяця очікується спекотною та сухою. Повітря вдень прогріватиметься до +34…+39 °С, тільки на крайній півночі та у високогірній частині Карпат трохи прохолодніше: +28…+33 °С. У зв’язку з антициклональною погодою затяжних дощів не передбачається, хоча локальні грозові зливи не виключені, переважно в денні та вечірні години. На тлі посилення спеки та очікуваного дефіциту опадів підвищиться також рівень пожежної небезпеки у лісових екосистемах, а місцями почне розвиватися посуха.

Похолодання приблизно на 5 – 7 °С відбудеться не раніше 8 – 9 серпня внаслідок активізації північно-західних синоптичних процесів. Найбільш відчутно спека відступить із північних центральних та західних областей. При цьому на південному сході України високі температури збережуться, і тут істотного похолодання не відбудеться. У другій декаді серпня спекотна погода може повернутися на більшу частину території Європи, за винятком крайніх північних регіонів. Тому загалом серпень очікується спекотним. В Україні середньомісячна температура прогнозується на 1 – 3 °С вище за норму і коливатиметься в межах +21…+26 °С з найбільш суттєвими відхиленнями від норми в південно-західних областях.

Опади розподіляться нерівномірно протягом місяця і будуть носити переважно локальний характер. Тому в одних районах випаде достатня кількість дощів, а інші страждатимуть від посухи. Загалом, сумарна кількість опадів в Україні очікується нижче за норму на 20 – 40 %, а більша їх частина випаде у другій половині місяця.

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