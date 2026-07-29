Трампа порівняли з Януковичем: виною всьому один жест (відео)

Збіги буквально покадрові

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Президент США під час поминальної служби за сенатором Ліндсі Гремом, на якій був присутній і президент України, здивував своєю поведінкою. Американський лідер буквально повторив легендарний мем із Віктором Януковичем.

Відповідне відео розлетілося мережею. Так, просто посеред церемонії, сидячи перед труною Грема, Дональд Трамп раптово вирішив поласувати цукерками. Ба більше, глава держави вирішив поділитися солодощами з іншими політиками, зокрема, з Джей Ді Венсом (віцепрезидент), але не всі погодилися.

У головах багатьох українців, які побачили ці кадри, миттєво спливли флешбеки з 2004 року. Річ у тім, що Трамп сам того не розуміючи, буквально покадрово повторив популярне відео з експрезидентом України Віктором Януковичем.

Як Янукович цукерками росіян пригощав

У 2004 році в Києві пройшов парад на честь 60-річчя визволення України від нацистських загарбників. Під час заходу Янукович вирішив побалувати себе льодяниками. Поруч стояли Дмитро Медведєв (на той момент голова адміністрації президента РФ) та Володимир Путін.

Янукович, не довго думаючи, запропонував ласощі Медведєву, і той з радістю взяв цукерку. Путін від частування відмовився.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Януковича несподівано згадали на тлі протестів за Федорова.