Здається зручним, але це помилка: чим ризикують ті, хто зберігає речі під ліжком

Простір під ліжком багато хто використовує як додаткову шафу

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Простір під ліжком часто використовують як додаткову шафу й відправляють туди все, що не вміщується на полицях. Але мало хто робить це так, щоб не спровокувати псування самих речей і проблеми зі здоров'ям.

"Телеграф" разом із Superzena пропонує розібратися, які предмети не можна залишати під ліжком і як вийти з цієї ситуації.

Чому зберігати речі під ліжком – погана ідея

Під ліжком майже не циркулює повітря, туди не потрапляє світло, а пил осідає швидше, ніж деінде в кімнаті. Через це папір, картон, текстиль, шкіра починають псуватися значно швидше.

Саме в місцях, де є картон, старі журнали, документи та пил, легко заводяться різні комахи-шкідники. Постільна білизна, подушки й ковдри, якщо вони не упаковані герметично, за кілька місяців вбирають стільки пилу, що стають джерелом проблем для алергіків. Надодаток вони можуть спровокувати появу пилових кліщів.

Шкіряні сумки та взуття в разі неправильного зберігання під ліжком часто тріскаються й втрачають колір.

А якщо зберігати під ліжком електроніку, є ризик, що пил заб'є роз'єми й вентиляційні отвори, а батарейки та акумулятори перегріються.

Що робити, якщо місця для зберігання більше немає

Якщо без використання простору під ліжком ніяк не обійтися, варто дотримуватися кількох правил:

Пластикові органайзери для зберігання. Фото: Pinterest

зберігайте речі тільки в герметичних, бажано прозорих контейнерах. Вони дають змогу побачити вміст, не пропускають пил і запахи;

ніколи не зберігайте під ліжком їжу, документи та текстиль без упаковки, електроніку з батарейками;

регулярно діставайте всі контейнери та прибирайте простір під ліжком.

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