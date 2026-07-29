Здається зручним, але це помилка: чим ризикують ті, хто зберігає речі під ліжком
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Простір під ліжком багато хто використовує як додаткову шафу
Простір під ліжком часто використовують як додаткову шафу й відправляють туди все, що не вміщується на полицях. Але мало хто робить це так, щоб не спровокувати псування самих речей і проблеми зі здоров'ям.
"Телеграф" разом із Superzena пропонує розібратися, які предмети не можна залишати під ліжком і як вийти з цієї ситуації.
Чому зберігати речі під ліжком – погана ідея
Під ліжком майже не циркулює повітря, туди не потрапляє світло, а пил осідає швидше, ніж деінде в кімнаті. Через це папір, картон, текстиль, шкіра починають псуватися значно швидше.
Саме в місцях, де є картон, старі журнали, документи та пил, легко заводяться різні комахи-шкідники. Постільна білизна, подушки й ковдри, якщо вони не упаковані герметично, за кілька місяців вбирають стільки пилу, що стають джерелом проблем для алергіків. Надодаток вони можуть спровокувати появу пилових кліщів.
Шкіряні сумки та взуття в разі неправильного зберігання під ліжком часто тріскаються й втрачають колір.
А якщо зберігати під ліжком електроніку, є ризик, що пил заб'є роз'єми й вентиляційні отвори, а батарейки та акумулятори перегріються.
Що робити, якщо місця для зберігання більше немає
Якщо без використання простору під ліжком ніяк не обійтися, варто дотримуватися кількох правил:
- зберігайте речі тільки в герметичних, бажано прозорих контейнерах. Вони дають змогу побачити вміст, не пропускають пил і запахи;
- ніколи не зберігайте під ліжком їжу, документи та текстиль без упаковки, електроніку з батарейками;
- регулярно діставайте всі контейнери та прибирайте простір під ліжком.
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