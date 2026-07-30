Як зробити виноград солодшим? Потрібно всього 4 дії

Сонячна ягода довго зріє та повільно набирає цукор? Розповідаємо, що можна зробити, щоб прискорити процес дозрівання

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Кожен сорт винограду має свій час дозрівання. Добре, якщо ви не помилилися і посадили ранній сорт або гібридну форму. Але буває, що через особливості погоди, сорту чи навантаження виноградний кущ дуже довго не віддає врожаю, а ягоди не набирають належного смаку.

Рівень цукрів у сонячних ягодах можна підвищити, принагідно відбувається невелике прискорення визрівання лози та підготовка рослин до відпочинку. Потрібно мати на увазі лише 4 заходи.

Дефоліація (видалення листя в зоні грон). Чим більше сонця потрапляє на виноград, тим солодшим він буде. Звичайно, якщо кущ розташований на самому сонці, то вам доведеться його злегка потім притінити спеціальною сіткою-затіняйкою щоб ягоди не попеклися на прямих сонячних променях.

Зменшуємо полив, а якщо у вашому регіоні регулярно йдуть дощі, то полив слід припинити зовсім. Справа в тому, що зайва вода розбавляє цукор . Але не забуваємо, що в посуху, під суховіями залишати виноград без води не можна.

Правильні підживлення допоможуть винограду набирати цукор. Йдеться, звичайно, про калій. Наприклад, сульфат калію 15-20 грам на 10 літрів води, монофосфат калію 10-15 грам на 10 літрів води, обробляємо рано-вранці або ввечері. Можна використовувати фосфіт калію (20-25 мл на 10 літрів води), йодид калію (4 грами на 10 літрів води) та інші добрива.

Нормування гронами. Його слід було зробити набагато раніше, але не буде пізно і зараз прибрати зайві грона, якщо ви бачите, що кущу дуже важко. Чим менше навантаження на рослину, тим швидше дозріває врожай.

Що зробити, щоб виноград був солодким? Колаж підготовлений за допомогою ШІ

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