Как сделать виноград более сладким? Потребуется всего 4 действия

Солнечная ягода долго зреет и медленно набирает сахар? Рассказываем, что можно сделать, чтобы ускорить процесс созревания

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У каждого сорта винограда есть свое время созревания. Хорошо, если вы не прогадали и посадили ранний сорт или гибридную форму. Но бывает, что в силу особенностей погоды, сорта или нагрузки виноградный куст очень долго не отдает урожай, а ягоды не набирают должный вкус.

Уровень сахаров в солнечных ягодах можно повысить, попутно происходит небольшое ускорение вызревания лозы и подготовка растений к отдыху. Нужно иметь в виду всего 4 мероприятия.

Дефолиация (удаление листьев в зоне гроздей). Чем больше солнца попадает на виноград, тем более сладким он будет. Конечно, если куст расположен на самом солнцепеке, то вам придется его слегка потом притенить специальной затеняющей сеткой, чтобы ягоды не попеклись на прямых солнечных лучах.

Уменьшаем полив, а если в вашем регионе регулярно идут дожди, то полив следует прекратить вовсе. Дело в том, что излишняя вода разбавляет сахар . Но не забываем, что в засуху, под суховеями оставлять виноград совсем без воды нельзя.

Правильные подкормки помогут винограду набирать сахар. Речь идет, конечно, о калии. Например, сульфат калия 15-20 грамм на 10 литров воды, монофосфат калия 10-15 грамм на 10 литров воды, обрабатываем ранним утром или вечером. Можно использовать фосфит калия (20-25 мл на 10 литров воды), йодид калия (4 грамма на 10 литров воды) и другие удобрения.

Нормировка гроздями. Ее следовало сделать гораздо раньше, но не будет поздно и сейчас убрать лишние грозди, если вы видите, что кусту очень тяжело. Чем меньше нагрузка на растение, тем быстрее созревает урожай.

Что сделать, чтобы виноград был сладким. Коллаж подготовлен с помощью ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из-за каких ошибок ваш виноград не даст урожая.